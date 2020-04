I blente gjëra në dyqan, zhvishte pjesë të trupit”/ Nëna e 9-vjeçares: Vjehrra e ka regjistruar

Nëna e një vajze 9- vjeçare nga Fieri ka treguar ditën e djeshme rastin kur një i moshuar kryente veprime të turpshme para vajzës së saj. Gruaja me inicialet M.B., pranon se ka pasur dijeni që në muajin gusht të vitit të kaluar, që 73-vjeçari, Leonidha Rrapushi, kishte tentuar të abuzojë me vajzën, por nuk ka treguar, pasi i druhej një konflikti mes të shoqit dhe familjarëve të të moshuarit.

Madje, ajo shkon deri aty sa thotë me bindje se e ka parë vetë të moshuarin duke i bërë shenja të turpshme të miturës. Ajo kërkoi që të bëhet drejtësi, duke pohuar se i moshuari ka bërë veprime të turpshme përballë vajzës, por nuk e ka prekur.

Nëna e vogëlushes së mitur është shprehur për mediat se kjo vepër, edhe pse jo fizike, nuk duhet të falet, ndërsa rrëfen se e bija ka rënë nga mësimet që kur ka nisur të ngacmohet nga i moshuari.

Zonjë, ju e keni ditur më herët dhe nuk keni treguar e as denoncuar rastin në fjalë?

Po, e kam ditur që kur ka ndodhur. Dhe e kam parë edhe vetë se çfarë i bënte nga larg vajzës, por nuk mund ta them, sepse nuk është e hijshme. Ai bënte gjeste shumë të turpshme me vajzën time dhe vajza nuk më ka thënë asgjë në fillim. Por unë kisha nisur të dyshoja realisht dhe nisa ta ruaja vajzën, se mos kishte ndonjë gjë konkrete.

Çfarë zbuluat, pasi e ruajtët?

Ja, nuk ishin as të shtëpisë, kur ai bëri gjestin e turpshëm, që s’ma nxë goja t’ua them, dhe kur unë i fola vajzës, ajo u tremb, por u tremb edhe ai e iku nxitimthi. E pyeta vajzën çfarë ndodhi, por ajo ishte e trembur dhe nuk tregoi gjë.

Ju denoncimin e keni bërë se dyshoni që ka tentuar ta përdhunojë apo prekur në vende intime?

Jo, jo, ai nuk e ka përdhunuar, as tentuar dhe as nuk e ka prekur vajzën fizikisht. Ai i ka bërë vetëm gjeste nga larg dhe këtë e kam parë vetë me sytë e mi. Kishte nisur që ta joshte vajzën, duke i qëndruar afër. E ka ngacmuar me fjalë dhe gjeste dhe i blinte gjëra e ia jepte. Kam parë që të zhvishte pjesë të trupit, që nuk thuhet.

Ju thatë që i moshuari kishte që nga gushti i vitit të kaluar që e ngacmonte vajzën. Në shkollë, vajza ia komunikoi ndonjëherë këtë shqetësim psikologes?

Psikologja erdhi njëherë që bëri takim me ne, por nuk ka pasur dijeni për këtë. Në fakt, ai shkonte me biçikletë andej nga shkolla, kur vajza ishte në shkollë, por vetëm këtu në shtëpi e thërriste që i thoshte të kam blerë këtë, të kam blerë atë. Dhe në atë kohë, vajza ra nga mësimet, nga një nxënëse e dhjetës, arriti që mezi mori klasën e tretë.

Ju keni deklaruar që keni edhe një audio-përgjim të burrit të moshuar…

Po, vjehrra ime e ka bërë një regjistrim vetëm audio, të cilën ia kemi vënë në dispozicion Policisë. Ka regjistruar që thjesht e ngacmonte me fjalë dhe ka tentuar t’i afrohet. Ka bërë gjeste. Unë vetë nuk e kam filmuar dot, se telefoni nuk ma mundësonte. Të kisha telefonin tjetër, ai nuk vazhdonte dot më pastaj.

Vetë vajza u ka treguar që i moshuari e ngacmonte?

Ajo kishte frikë të tregonte atë kohë, por para tre ose katër muajsh e pranoi vajza, por unë e lashë në heshtje, se mendova që s’do përsëritej.

Çfarë kërkoni nga drejtësia?

Kërkoj të vihet drejtësia në vend. T’i jepet dënimi që meriton. Unë nuk do ta denoncoja, shpresova që nuk do ta bënte më, por ai vazhdoi prapë dhe unë gjeta edhe mbështetjen e njerëzve dhe e denoncova me shpresë që do të marrë ndëshkimin e merituar./Panorama.al