Rama: Nesër nuk është mbyllje e detyrueshme. Pasdite detaje për zgjerimin e lëvizjeve

Kryeministri Rama ka deklaruar se ditën e nesërme nuk do të jetë mbyllje e detyrueshme, duke bërë me dije se kush të dojë të punojë me rregullat e paracaktuar. Më tej kreu i qeverisë ka bërë me dije se pasdite MSH do të publikojë të dhënat për zgjerimin në Zonat e Gjelbëra

Statusi i Ramës

NË PËRGJIGJE TË SHUMË PYETJEVE PËR DITËN E NESËRME, 1 MAJ:

Nuk do të ketë mbyllje të detyrueshme dhe të gjithë ata që duan të punojnë mund të punojnë, me të njëjtat rregulla si të çdo dite të kësaj jave

Ministrja e Shëndetësisë do të publikojë mbasdite të rejat lidhur me javën në vijim dhe zgjerimin e Zonave të Gjelbërta