Dha efekt kundër COVID-19, doktori amerikan Fauci: Pres aprovimin e qeverisë për përdorimin urgjent të Remdesivirit

Të enjten doktor Anthony Fauci, paralajmëroi gjithashtu ndaj rrezikut të rihapjes së vendit shumë shpejt i shqetësuar nga një valë e re e pandemisë.

Ndërsa disa guvernatorë shtetet po shkojnë drejt rihapjes së aktiviteteve ekonomike, zoti Fauci u bëri thirrje që të “veprojnë shumë ngadalë” nëse nuk kanë aftësi të bëjnë gjurmimin e kontakteve të pacientëve të prekur me koronavirus.

“Nuk mund të nxitoheni dhe të krijoni një situatë vërtet joshëse për një rikthim tç virusit,” tha Fauci në emisionin “Sot” të kanalit NBC. “Kjo është gjëja për të cilën unë shqetësohem. Shpresoj të mos e bëjnë këtë”.

Disa guvernatorë shtetesh kanë thënë ditët e fundit se restorantet, dyqanet e shitjes me pakicë, sallonet e flokëve dhe thonjve, lojrat bowling dhe institucione të tjera mund të fillojnë të rihapen.

Nëntë shtete po planifikojnë të lejojnë disa biznese të rihapen. 16 të tjera po heqin urdhërat ose po planifikojnë të lejojnë bizneset të rihapen së shpejti, ndërsa 25 shtetet e mbetura mbeten të mbyllura ose me kufizime në operacionet normale të biznesit.

Fauci tha se shtetet që kërkojnë të rihapin ekonominë duhet të ndjekin udhëzimet federale dhe të fillojnë të rihapen vetëm nëse ato kanë një rënie dy-javore në numrin e rasteve të reja të koronavirusit, një standard që disa shtete nuk e kanë përmbushur.

Fauci tha se shtetet duhet të jenë në gjendje të identifikojnë, izolojnë dhe kontaktojnë gjurmët e njerëzve që testohen pozitivisht.

Ai tha se po punon me projektin “Operation Warp Speed” të administratës Trump për të provuar të zhvillojë një vaksinë sa më shpejt që të jetë e mundur.

Fauci tha se ishte “në sferën e mundësive” për qindra miliona doza të vaksinës së koronavirusit të jenë gati deri në janar.

“Ne duam të ecim shpejt, por duam të sigurohemi që është e sigurt dhe është efektive,” tha ai. “Unë mendoj se kjo mund të arrihet nëse gjërat bëhen siç duhet”.

“Ne do të fillojmë të rrisim prodhimin me kompanitë e përfshira, dhe këtë e bëjmë me një farë rreziku. Me fjalë të tjera, nuk presim derisa të marrim një përgjigje para se të fillojmë prodhimin – duke supozuar se vaksina do të funksionojë. Dhe nëse kjo ndodh, atëherë mund të shkallëzojmë prodhimin dhe shpresojmë të arrijmë në atë afat kohor” të prodhimit masiv deri në fillim të vitit 2021.’’- tha ai.