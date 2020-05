Keni qen në shtëpi? Shtohet opsioni, në e-albania mund të merrni leje për ta shëtitur

Keni qen në shtëpi? Një lajm i mirë vjen për të gjithë ju, teksa mund të merrni leje në e-albania për ta shëtitur atë.

Tashmë në këtë portal është shtuar opsioni dalje për të shëtitur qenin, në fash oraret 06:30-07:30 dhe 18:30-19:30. Ky është një lajm i mirë, pasi krahas punës dhe pazarit, njerëzit që mbajnë qen do ta dalin për ta shëtitur atë.

Ndërkohë, nga dita e sotme në orën 17:30 dhe deri të hënën në orën 05:00 çdo gjë do të jetë e mbyllur, përveç ushqimoreve dhe farmacive që do të hapen edhe të shtunën.

Nga ana tjetër, kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama një ditë më parë bëri të ditur se të moshuarit do të dalin të shtunën dhe të dielën nga ora 05:00 deri në 10:00, ndërsa nënat me fëmijët deri në 14 vjeç do të dalin të dyja ditët ë fundjavës nga ora 11:00 deri në 17:30.