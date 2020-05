Mbyllet një fasoneri në Tiranë, dalin pozitive me koronavirus katër punonjëse

Katër punonjëse të një fabrike fasonerie në Tiranë kanë rezultuar pozitiv me koronavirus. Pas konfirmimit të 4 punonjëseve, kjo fabrikë fasonerie është mbyllur.

Ka qenë epidemiologia e Institutit të Shëndetit Publik, Rovena Daja, e cila gjatë konferencës për mediat ka bërë të ditur lajmin.

“Që nga fillimi i pandemisë e deri më sot kemi vetëm 4 persona të prekur me COVID 19, të cilët kanë punuar në fasoneri në Tiranë. Inspektoriati Shëndetësor ka vijuar me kontrollet e tij dhe është mbyllur një fasoneri në Tiranë”, – tha Daja.

Sa i përket rasteve të reja me COVID-19 që kanë lidhje me fasoneritë, ajo tha se ka 4 raste pozitive me COVID19 në Krujë, të cilat kanë lidhje me fasoneritë e këtij qyteti, që do të thotë se 100% të rasteve të reja janë nga vatrat në këtë sektor.