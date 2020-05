Panik në Patos, të shtëna me armë dhe përplasje makinash, por policia nuk gjen as gëzhoja

Nje perplasje automjetesh dhe te shtena me arme jene degjuar ne qytetin e Patosit pak minuta me pare, por nga ana e policise nje fakt i tille nuk konfirmohet, pasi ne vendin e ngjarjes nuk jane gjetur as gëzhojat dhe as makinat e përplasura. Ngjarja eshte regjistruar ne afersi te fushes se sportit ne qytetin e naftetareve ndersa nje i moshuar ka treguar dhe ate qe ka degjuar.

Qytetare te shumte kane degjuar te shtena armesh, por vendi i ngjarjes nuk e pohon kete fakt, pasi ende nuk asnje prove qe e fakton. Mesohet se qytetaret kane telefonuar edhe ne polici ku kane pohuar faktin se kane degjuar te shtena armesh.