Si të ndryshoni karrierën tuaj kur jeni nënë

Të jesh një nënë e re është një përvojë emocionuese dhe sfiduese, por tani mund të ketë ardhur koha që ti të kthehesh në vendin e punës.

Vetë mendimi për t’u rikthyer në punën tuaj të vjetër mund të ju shkaktojë ankth për disa arsye – ndoshta për shkak të ngarkesës së punës, sasisë së përgjegjësisë mbi shpatullat tuaja, ose duke qenë në një ekip njerëzish që thjesht nuk i pëlqeni. Nuk ka kohë më të mirë të mendoni për ndryshimin e perspektivave tuaja të karrierës për hir të mirëqenies tuaj mendore dhe përparimit professional.

Në këtë udhëzues, gjeni disa këshilla të dobishme për t’ju ndihmuar të ndryshoni karrierën kur jeni nënë:

Mendoni për interesat tuaja

Të kthehesh në punë pasi të kesh një fëmijë nuk është e lehtë. Ju mund të keni probleme për të shkëputur veten nga vogëlushja juaj, e cila është një gjë plotësisht normale për shkak të instinkteve të nënës dhe hormoneve të luhatshme (për të cilat studiuesit besojnë se mund të zgjasin deri në gjashtë muaj pas lindjes); prandaj, jeni i detyruar të ndjeheni të prekshëm dhe emocionalisht.

Është thelbësore të mendoni se si mund të integroni interesat dhe hobi tuaj në një rrugë të re të karrierës. Kjo mund të bëjë ndryshimin midis ndjenjës së shqetësimit nga vetë ideja për t’u rikthyer në punë ose për t’u mbushur me pozitivitet në mundësitë që nuk i kishit menduar më parë.

Shko në universitet

Disa punë mund të kërkojnë që ju të jeni të keni diplomë, kështu që nëse nuk keni shfrytëzonit mundësinë për të shkuar në universitet kur ishit më e re, tani mund të jetë koha e përkryer për të shikuar këtë mundësi, me kusht që të jeni financiarisht të qëndrueshëm. Si një nënë e re, nuk ka të ngjarë që ju të keni kohë për të marrë pjesë fizikisht në leksione, kështu që shumë institucione tani ofrojnë kurse online, të cilat mund të studiohen nga komoditeti i shtëpisë tuaj dhe janë krijuar për t’u përshtatur me përgjegjësi të tjera.

Krijoni rrjete

Kur të keni dalë me disa mundësi të mundshme të karrierës, filloni krijimin e rrjeteve. Ju nuk keni pse të njihni njerëz në një nivel personal për të ndërtuar marrëdhënie të suksesshme dhe afatgjata me ekspertë në industrinë tuaj të dëshiruar. Ka shumë mënyra që mund të ndërtoni në listën tuaj të kontakteve, nga ndjekja e panaireve të punës ose madje edhe komunikimi i profesionistëve në LinkedIn.

Bisedoni me partnerin tuaj

Para se të keni një fëmijë, administrimi i financave shtëpiake ka të ngjarë të ketë qenë më i drejtpërdrejtë. Megjithatë, tani përparësia juaj kryesore është të siguroni që keni para të mjaftueshme për të mbështetur familjen tuaj.

Do të ishte e mençur të ulesh me partnerin tënd dhe të flisni se kush do të jetë krijuesi i bukës dhe kush do të jetë kujdestari kryesor i foshnjës. Kjo do t’ju ndihmojë të përcaktoni nëse duhet të kërkoni punë me kohë të pjesshme ose me kohë të plotë dhe të merrni një vendim më të saktë se cila rrugë karriere do të ishte ideale për rrethanat tuaja.