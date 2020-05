Elvana Gjata konfirmon ndarjen nga Ervin Mata

Telenovela “Elvana Gjata” prej vitesh vijon në shtypin rozë. Një nga këngëtaret më të dashura për publikun, Elvana Gjata, që në nisje të karrierës së saj ka vendosur ta mbajë diskrete jetën private. Megjithatë, ndër vite paralel me suksesin, atë e kanë shoqëruar edhe lajme të bujshme. Kulmi arriti kur i fejuari i saj u përfshi në një konflikt me armë në zonën e Ish-Bllokut rreth një vit e gjysmë më parë. Ai do të ishte momenti që për shtypin rozë të zbulohej edhe fejesa e saj me Ervin Matën.

E pas atij episodi, që përfundoi edhe me viktima, u fol shumë për një rikthim të çiftit. Elvana vazhdoi me koncertet e saj jashtë dhe brenda Shqipërisë, ndërsa Ervin Mata u shpall i pafajshëm për ngjarjen. Por, duket se historia e dyshes është mbyllur përfundimisht. Javën e shkuar këngëtarja u shfaq në “Instagram” së bashku me Ledri Vulën, teksa në një lidhje ‘live’ kërcyen e kënduan. Natyrisht që nuk kishte sesi t’i shpëtonte pyetjes se ku gjendej ajo dhe me kë. Por Elvana u mjaftua me përgjigjen që ishte mirë dhe e izoluar. Ajo që vumë re ne ishte se këngëtarja ka hequr nga dora unazën e fejesës, duke konfirmuar kështu ndarjen përfundimtare nga partneri me të cilin bashkëjetonte për rreth dy vjet. Tashmë ajo ka nisur një jetë të re jashtë Shqipërisë, në kërkim të famës ndërkombëtare, por këtë herë larg ish-të fejuarit të saj.