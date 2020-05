 “Është i shokuar, me viktimat ishte mik, i ka shkuar edhe në varrim”/ Flet avokati Altin Ndocit

Sajmir Visha, avokati mbrojtës i njërit prej autorëve të dyshuar për vrasjen e dy vëllezërve në Durrës, Altin Ndoci ka deklaruar se ishte i shokuar në lidhje me ngjarjen.

Sipas avokatit, Ndoci kishte lidhje shoqërore, miqësore dhe familjare me viktimat madje kishte qenë edhe në varrimin e tyre, si dhe në të tretat.

Për Sajmir Vishën, Ndoci nuk është autor i kësaj vepre të rëndë penale për të cilën akuzohet.

“Në lidhje me mbrojtjen ai shprehet se nuk e ka kryer veprën penale, aq më tepër nuk u paraqit as në kohë nga ana e prokurorisë. Ndihet i shokuar, pasi me të dy viktimat ka pasur lidhje shoqërore, miqësore dhe familjare. Ka shkuar edhe në varrim edhe për të tretat dhe ndihet i shokuar pse ndiqet nga policia në lidhje me veprën penale. Nuk është autor i veprës penale për të cilën akuzohet”, tha Visha.