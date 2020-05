Jeta ekonomike pas mbylljes

Po hapemi gradualisht, me entuziazmin e atij që prek një mënyrë jetese të shtrenjtë të humbur prej dy muajsh. Si dhe rrezikshëm për shumë prej nesh, me pakujdesinë e të lëvizurit në rrugë pa maskën mbrojtëse dhe pa ruajtur njëmetërshin minimal me të tjerët, me mendësinë se gjithçka po i kthehet normales. Po ekonomia e xhepit të gjithsecilit prej nesh, si po hapet? Tashmë Kina është një pasqyrë e asaj çfarë do të ndodh në botë, por edhe në ekonominë tonë, në këto dy muaj maj-qershor të hapjes së kujdesshme. Kina nisi hapjen që në fund të shkurtit. Ekonomia e dytë më e madhe e globit, që jep një të pestën e prodhimit botëror, sipas shifrave jozyrtare, në këto dy muaj mars-prill konstatoi papunësinë e saj t’i rritet tri herë, duke shkuar 20 për qind të qytetarëve të aftë për punë. Edhe pse fabrikat janë në punë dhe njerëzit lëvizin lirshëm në rrugë, udhëtimet në metro dhe fluturimet e brendshme në Kinë kanë rënë me një të tretën. Shpenzimet për dreka dhe darka në restorante janë ulur me 40 për qind, ndërkohë që falimentimet po shtohen. Për tremujorin e parë të këtij viti janar-mars, që për Kinën përfshinte dy muaj të plotë mbylljeje, ekonomia e këtij vendi ra me 6.8 për qind. Për janar-marsin 2020 me gjysmë muaji mbyllje, ekonomia amerikane ra me 4.8 për qind, ajo franceze me 5.8 për qind, italiane me 4.7 për qind dhe spanjolle me 5.2 për qind. Duke parë që masat mbyllëse për tremujorin e dytë prill-qershor do të shkojnë të paktën dy muaj prill-maj, revista e njohur “The Economist” (Ekonomisti) parashikon që ekonomia botërore do të ecë me një të dhjetën (10 për qind) më pak këtë vit. Nëse në shumë profesione dhe fusha aktiviteti një rendiment 10 për qind më i ulët rikuperohet shpejt, në ekonomi diçka e tillë është katastrofë. Një javë më parë, Gjermania hapi biznesin e vogël. Të paktë ishin konsumatorët që hynë në dyqanet e tij. Në SHBA, ekonominë më të madhe të botës, sipas një vrojtimi të bankës ndërkombëtare “Goldman Sachs”, dy të tretat e pronarëve të bizneseve të vogla shprehen se kursimet e tyre mund të mbajnë për vetëm tre muaj mungesë aktiviteti. Po të 90 mijë pronarët e bizneseve tona të vogla, sa mund të mbajnë? Si suedezët që nuk u mbyllën dhe danezët pak kilometra më larg që u mbyllën, tani shpenzojnë 80 për qind më pak në udhëtime dhe shërbime të tjera. Po ne, sa do të shpenzojmë në shërbime, tani që po hapemi ngadalë? Sigurisht që shumë më pak se nordikët. Prandaj dhe vështirësitë do t’i kemi me tonelata më shumë. Sa duhet të presim nga paratë e emigrantëve që të na ndihmojnë? Vjet emigrantët sollën mbi 700 milionë euro. Do të pakësohen remitancat (paratë e emigrantëve) këtë vit? Nuk ka shifra zyrtare për periudhën mars-prill, por vrojtime të pakonfirmuara në agjencitë e dërgimit të parave “online”, të cilat nuk u mbyllën, flasin për një rënie me 60 për qind të këtyre dërgesave. Kuptohet, emigrantët janë vetë në ditë të hallit në shtetet ku jetojnë. Do t’i rrisin ata dërgesat, për dy muajt maj-qershor? Sigurisht, por jo në nivelin e një viti më parë. Rritja do të jetë e pamjaftueshme për të zgjidhur hallet tona të konsumit. Rrobaqepësja e lagjes dje më thoshte se edhe pse gjithë prillin kishte dalë në punë, në dhomën-dyqan të saj në katin e dytë të pallatit përballë, numri i klientëve ishte një e njëzeta e shkurtit. Numri i sipërmarrjeve mumje, apo xombi (butikë pa klientë, kinkaleri, dyqane të tjera të vogla shërbimesh, bare, restorante me xhiro as 10 për qind të mesatares përpara koronavirusit) do të rritet frikshëm. Nëse më parë kompanitë-mumje ishin dhe shërbenin vetëm për pastrimin e parave të pista, tani një pjesë e pikave të vogla tregtare të shëndetshme do të kthehen në xombi (ndërmarrje që as lulëzon, as falimenton) nga rënia e konsumit. Ekonomia jonë është një ekonomi shërbimesh, ekonomi e biznesit të vogël dhe do ta ndjejë shumë rënien e shkëmbimeve tregtare me Italinë, investuesen dhe partneren tonë tregtare numër një. Për të rikuperuar dhe injektuar shpresë sadopak, qeveria jonë këto dite duhet të rrisë fort përpjekjet për të hapur kufijtë sa më parë me Greqinë, vend i cili nuk u prek fort nga pandemia, njëlloj si ne. Biseda e kryeministrit tonë me atë grek për të mundësuar kalimin në Greqi të qytetarëve tanë për të punuar si punëtorë sezonalë atje, është një dallëndyshe, që e vetme nuk e sjell dot pranverën. Në përpjekjet për të mos humbur tregjet në Itali, Belgjikë, Gjermani e gjetiu, fasonistët tanë duhet të hedhin sytë dhe të kontaktojnë klientë potencialë në Greqi, pasi qendrat tregtare në këtë vend mund të jenë të interesuara për këmishët dhe këpucët tona të lira, tani që kufijtë janë mbyllur me gjysmën e botës. Të paktën të arrijnë kontrata të përkohshme prodhimi. Eksportuesit tanë të lëndëve bujqësore, me Italinë e mbyllur, duhet të shohin për nga Kosova, Maqedonia dhe Mali i Zi, pse kufijtë mund të hapen shumë shpejt me këto shtete, ndoshta që në qershor. Historia e trishtë e pengesave doganore me Kosovën duhet të marrë fund, edhe pse qeverisja në Kosovë, për fat të keq ndodhet në krizë politike. Qeveria jonë duhet të tregojë publikisht cilat nisma po merr këto ditë për të hequr barrierat doganore dhe procedurale me Kosovën. Pavarësisht sa jehonë vjen nga strukturat përgjegjëse publike në Kosovë. Qeveria jonë duhet të bëjë detyrën. Sot është jo vetëm përgjegjësi, por detyrë urgjente. Duhet të bëjmë gjithçka dhe shpejt për të nxitur prodhimin dhe ndihmuar sipërmarrjen. Ndoshta me pandeminë, cunamin e rrezikut për jetën e përballuam, por cunamin ekonomik e kemi në ditët dhe muajt përpara. Gjysmë të mbyllur apo jo.