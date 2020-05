Josif Papagjoni: Autokracia është jeta, lufta e 1997-ës dhe boshi i sotëm

Fatmira Nikolli – Nuk na e imponon sjelljen tonë një udhëheqës, shef, diktator, ajatollah që të mbyllemi brenda. “Autokrati”, në rastin tonë, është jeta”. Në një intervistë për “Gazeta Shqiptare” kritiku i artit dhe studiuesi Josif Papagjoni ndalet tek e ardhmja e kulturës dhe artit pas pandemisë dhe një reflektim mbi situatën e tashme të izolimit me kohë të tjera të vështira për Shqipërinë.

-Për shkak të masave mbrojtëse të marra nga qeveria prej pandemisë kemi humbur liri e të drejta themelore si ajo e lëvizjes, punësimit, praktikimit të riteve fetare, takimeve e grumbullimeve. Gjer më tash duket si autokraci botërore e justifikuar, ju ç’reflektime ju ka sjellë?

Teatro, muze, monumente kanë vënë çelësin, duke rrezikuar seriozisht të ardhmen kulturore, atë të mendimit intelektual, produktin artistik dhe mbijetesën e artistëve. Çfarë duhet bërë? Unë nuk njoh në historinë e njerëzimit një situatë të tillë, kur thuajse e gjithë bota gati është gjunjëzuar dhe futur si urithët nën tokë dmth., brenda “kasolleve” të tyre nëpër qiejgërvishtës dhe ngrehina moderne etj.. Ju e quani “autokraci” duke risjellë një term të hershëm të modeleve qeverisëse në periudhën e Greqisë antike të iluminuar. Në këtë sens, kjo e sotmja nuk është “autokraci”. Nuk na e imponon sjelljen tonë një udhëheqës, shef, diktator, ajatollah që të mbyllemi brenda. “Autokrati” në rastin tonë është jeta. Ne duhet të mbrojmë jetën, e drejta e parë, ajo më themelorja e të drejtave dhe lirive të njeriut; pas saj vijnë të gjitha të tjerat. Andaj jetën ne po e mbrojmë vetë më së pari, pastaj qeveria (qeveritë). Dhe këtu ka një element vetëdijësimi, që bëhet si të thuash, “ombrella” e të gjithëve ne, për të ruajtur me domosdo jetën. Kurrë më parë bota krejt s’është parë si një gërmadhë e madhe, në asnjë luftë, në asnjë pushtim, në asnjë “murtajë”. Apokalipsi i parë me plakun Noe (Noah) dhe arkën e tij lundruese mbushur gjithë gjallesa e specie mbi shakullima ujërash, ishte Shpëtimi i Parë i Jetës nga mëria e Zotit. Shën Gjoni paralajmëroi Apokalipsin e dytë. A thua ky është i “dyti”, vallë?! Po të themi po, kemi për të rënë në kurthin e përrallës, të fantashkencës apo religjionit të deformuar. Por duke e përjetuar të gjithë ne së bashku, ta quajmë metaforikisht këtë “apokalips”, si një tmerr dhe frikë kolektive, kemi mbetur gojëhapur se si bota u gjunjëzua kështu, kaq papritur, pa kushte, pa çak e bam, me tërësej, mbetur në kurth, pa gjyle, pa bomba, pa avionë, pa ushtri. Sa e brishtë qenka jeta jonë?! Sa e paparashikuar duket udha e globit, e njerëzimit. Dhe klithma brenda gjithsecilit “Quo Vadis!” na çon vetiu te reflektimi i thellë: Vërtet ku po shkojmë kështu?!

-Në mars 1997 Shqipëria ka kaluar një krizë lufte ndryshe prej kësaj. Si e kujtoni atë kohë krahasuar me sot? Cilat qenë liritë e rrezikuara e të mohuara?

Ju kërkoni një përqasje me vitin 1997. OK! Në të gjitha kohët, rrugët e qyteteve tona kanë qenë përherë me njerëz: ose me banorë (të vuajtur, të persekutuar, brohoritës a kundërshtarë) ose, së dyti, me ushtarë… Po sot? Një bosh i madh, i frikshëm, sikur je jo në tokë, në një planet me 7 miliardë e gjysmë banorë, por në një planet çudan, të shuar si nga një vdekje kozmike, i “ngrënë” nga një përbindësh i padukshëm, më i tmerrshmi dhe më i paparashikueshmi përbindësh: një mikrogrimcë proteinike, rrethuar nga një cipëz yndyrore, që hyn tinëz e lirisht në qelizën tonë dhe na merr komandën e organizmit. Kjo grimcë duket sikur i thotë krejt botës: “Dorëzoji të gjitha ç’ke bërë, qytete, makina, avionë, kopshtie, plazhe, hoteleri luksoze, dorëzo tekonologjitë e tua, ngrehinat e tua, rrugët e tua, hekurudhat e tua, dorëzo bombat atomikem, janë pa vlerë; dorëzo statusin tënd prej kopeje njerëzore për të qenë së bashku, solidaritetin tuaj si njerëz, dorëzo qenien tënde prej humanoidi, dorëzo madje përqafimin prej biri ndaj nënës dhe anasjellas, një puthje mes të dashuruarish, një prani për babanë e sëmurë e në prag të vdekjes, rrokjen në gjoksin tënd të motrës, vëllait, mikut, shokut…”. E gjitha kjo është e tmerrshme, e pangjarë kurrë më parë në historinë e njerëzimit. Dhe në këtë sfond gati kozmik, e si mund të përfytyrohet ndryshe raporti me liritë dhe të drejtat themelore të njeriut, në rastin tonë të lëvizjes, tubimeve, punësimit, ushtrimit kolektiv të riteve religjioze, antropologjike, familjare apo sociale?! Jeta është më e shenjta gjë që kemi dhe ajo, në rastin e pandemisë së COVID-19 është autokratja jonë e padiskutueshme.

-A ishte kjo që bëmë e vetmja mundësi?

Përtej këtij vizioni global dhe metaforik, sigurisht mendjet dhe alternativat a duhen mbyllur të gjithë në karantinë apo ka edhe mundësi të tjera sjelljeje ndaj këtij armiku të padukshëm, kjo ka çelur shumë ide, alternativa. Them se çdo ide, alternativa lipset konceptuar brenda një kontrolli të fortë, për të ushtruar veprimtaritë tona të shumta, më së pari punën, burimin e jetës e më pas edhe marrëdhëniet shoqërore, tubimet, veprimtaritë e kombinuara, bashkimet, ritet sociale, religjioze, konsumimin e artit, të sporteve, kulturës, turizmit, pra burimin e shëndetit mendor, të kënaqësive dhe lumturive që krijojnë dhe i japin kuptim vetë jetës. Sa do të vazhdojë kjo pandemi? Do triumfojë ajo apo ne? Gjithnjë e më shumë po piqet mendimi se shoqëria duhet të dalë në punë, duhet të prodhojë atë që jeta kërkon, ndryshe humnera ekonomike do të jetë e tmerrshme, përpirëse dhe mund të krijojë turbullira e lëvizje sociale mbarëbotërore, të cilat mund të shkaktojnë thyerje të vrazhda të strukturave sociale dhe institucionale të derisotme, duke u shfrytëzuar nga segmente politike ekstreme, të djathta a të majta. Pa punë dhe me stopimin global të saj, me qytetet bosh si gërmadha dhe njerëzit në shtëpi që hanë e pinë pa punuar – kjo është më shumë se një katastrofë. Pikërisht situata e krizës globale që pritet të ndjehet në popujt dhe shtetet e botës (më e tmerrshme se ajo e vitit 1933, thuhet) do të shënjojë rrjedhimisht ose suksesin, ose falimentin e klasës politike të sotme. Madje, kjo do të shënjojë suksesin apo falimentin e krejt modelit të sotëm të demokracive perëndimore, gjer te shtetet e kamura e superfuqi si Amerika, që duken të patundura. Uroj që gjithçka të kalojë sa më butë, ndërsa klasa politike shqiptare t’i lërë klithmat, po ashtu mburrjet deliruese, egot egërshane për karrige, për të ofruar qasje sa më racionale në tejkalimin e situatës tejet të vështirë që pritet të pasojë në gjysmën e dytë të këtij viti…

-Si ndryshojnë luftërat, më 1997 dhe sot, kur në dy kohët jeta është e rrezikuar, e ardhmja po ashtu?

Në mars 1997 e më tej, qe po njësoj, një situatë lufte. Por lufta atëherë ishte “ndryshe”. Kishte shumë zhurmë, një farë spektakli i zi: krisma kallashnikovësh gjithkund, dalja në shesh e hajdutëve, kriminelëve, aventurierëve, që bënin ligjin dhe të grabisnin. Frikë më shumë. Mund të të grabitnin shtëpinë, biznesin, veten. Shteti kishte rënë kryengulthi. Parlamenti mblidhej në “mesha të zeza” përbetimesh duke dekretuar presidentë paranojakë e të dështuar. Ishte falimenti më i madh i klasës politike të vendit, që skërmiste dhëmbët njëri përkundër tjetrit. Edhe atëherë rrugët qenë bosh, dyqane të grabitura, xhama të thyer, banka të vjedhura me diagaçë, vajza të përdhunuara e trafikuara, institucione të djegura, tanke rrugës, gjithfarë flokëpalarësh që ngazëlleheshin duke gjuajtur me automatikë e të kallnin tmerrin, ndokush idiot e i marrë merrte shenjë mbi njerëz, qëllonte mbi ta dhe qeshte si i zdërhallur: Ha, ha, ha. Një çmenduri kolektive, për të qeshur e për të qarë, pa “armik” përpara e me armik gjithkund, e cila na mësoi kushtin e parë dhe të padiskutueshëm: shteti s’duhet të bjerë në asnjë rast, kurrë njëherë, as në ditë a vite lufte, as në situata krizash të mëdha ekonomike, as përballë urisë dhe mjerimit ekstrem, pasi “rrugën” dhe krejt jetën e njerëzve e merr në dorë paskëtaj kaosi, pleba e zemëruar dhe e manipuluar, verbëria, iraionaliteti, instinktet, njerëzit e krimit dhe të basifondeve sociale. Sot s’ka zhurmë, krisma, as gërgatje zinxhirësh të tankeve dhe autoblindave, përkundrazi një heshtje gati sublime, të frikshme, absurde, krejt-krejt të pangjarë me kushtet e jetës shoqërore. Së dyti, shteti është shumë më i fortë dhe shumë më “autoritar” në krahasim me ’97-ën. Policia është kudo, ushtria po ashtu, rregulli, urdhëresat dhe disiplina zbatohen gjithkund.

-Si mendoni, se mund të kalohet më lehtë?

Ndofta, në këtë rast, do të lipsej një mirëkuptim më i madh mes pozitës dhe opozitës. Them se opozita, ndryshe nga tubimet e dhunshme para një viti, kur institucionet digjeshin në flakë dhe etja për të ardhur në pushtet me çdo kusht përmes “marrëveshjeve” dhe “tavolinave”, më duket shumë më konstruktive, më mirëkuptuese, nuk nxit trazira, kundërshtime, rebelime etj. Dhe kjo, medoemos, ia shton elektoratin “gri”. Pozita do të dëshiroja të hapte shumë “xhepa” ndërqeveritare për ta sjellë opozitën në bashkëveprim institucional, në voli të tejkalimit të gjendjes së sotme, sidomos krizës së pritshme ekonomike, e cila siç thashë, mund të shfrytëzohet për keq e për dreq për realizimin e synimeve politike pushtetore nga një kast egoistësh të pandreqshëm. Nëse e mbërrijmë këtë, do të thotë se klasa politike shqiptare ka kryer një refleksion të mbarë duke ofruar paradigma politike evropiane, ku njohja dhe bashkëpunimi reciprok, sidomos respektimi i lojës politike vlerësohen si instrumente efikase për mirorganizimin dhe mirëfunksionimin e sistemit demokratik në vendin tonë. Më në fund, le të ngjasë diçka e tillë, paçka se fryma e djajve brenda nesh sikur më thotë: Ëndrra në diell, ku heqin dorë këta palo burra nga kolltuqet, ku bëjnë këta si Merkeli që psonis në supermarket vetë, si kryeministri i Holandës që ecën me biçikletë për në zyrë apo si Boris Xhonsoni që bujt si i “thjeshti mes të thjeshtëve” në një dyqan të vogël me biçikletë? Këta duan shpura pas vetes, kamera, limuzina. Pordhacë! Prite kur klima politike të ndizet si kurrë më parë!… Eh, të shohim ç’do bëhet, nuk kam ndonjë vegim prej profetësh në kokë…

-Si funksiononte “izolimi” i atëhershëm? Si sillej shteti në raport me shtetasit?

Pak a shumë e nënkuptova. Në vitin 1997 jeta pas orës 6 pasdite thuajse mbyllej krejt, furrat e bukës, marketet, farmacitë, të gjitha mbylleshin. Shteti jepte garanci që ato të mbaheshin hapur, por qytetarët i mbyllnin për të shpëtuar kokën nga çdo marrëzi e mundshme. Por paradite, ama, sheshet mbusheshin. E habitshme. Ulërinin, bënin “politikë”, mitingje. Madje-madje jepeshin dhe shfaqje teatri. Shfaqja “Apologjia e Sokratit” është dhënë pikërisht atyre ditëve të tmerrshme dhe salla habitshëm qe plot. Po njësoj edhe në disa teatro të tjerë. Flas për teatrin meqë jam i kësaj fushe. Sot jo, sheshet, rrugët, sallat e arteve janë bosh. Sepse nuk është më fort shteti “xhandari” që na mban brenda në shtëpi, por jeta, instinkti ynë, madje edhe “trimat” më të mëdhenj dhe mburravecët politikë më ekstravagantë e trushkulur, për vete rrinë në shtëpi, edhe familjarët, gratë, fëmijët e tyre i këshillojnë të rrinë në shtëpi, ani pse nëpër TV flasin për liritë, hapjet, kinse “penalitetet”, shkeljen e të “drejtave të njeriut”, ndrydhjen e jetës sociale etj.

-A jemi shndërruar si individë? Si e shihni të ardhmen?

Po, jemi duke u shndërruar. Deri ku, deri saj? Këtë as dreqi s’e di. Diçka me të vërtetë agnoistike. Si pëshpërimë a përshpirtje mbarënjerëzore me një cipë religjioze sipër, kështu po më duket e gjitha. Besoj se njerëzit, një periudhë kohe aq sa të krijohet siguria e jetës, pra vaksina (apo vaksinat, sepse thuhet do ketë lloje virusesh të tjerë të pritshëm), do të dorëzojnë shumëçka nga pjesa sociale e tyre. Me dhimbje, madje me stres të madh, por do t’i dorëzojnë, s’kanë ç’bëjnë, s’ka rrugë tjetër. Jeta është më e shtrenjtë se gjithçka. Të qenit “vetëm”, ose në distancë me tjetrin, do të rritë ndjeshëm pikërisht vetminë e imponuar, ndonjëherë edhe mizantropinë, asocialitetin, përftesa këto të një individualizmi të imponuar, thënë ndryshe ankthin e mungesës së të qenit tok, e haresë kolektive, e miqësive dhe gjithfarë ritualesh të bukura që lidhen me të (gostitë, festat, drekat, turnetë, mitingjet, stadiumet, sallat e shfaqjeve etj.). Njerëzit, sidomos ata në moshat mbi 35-40 vjeç e tutje, që kanë përgjegjësi edhe për familjarët e tyre, gratë-burrat, fëmijët, prindërit, do të rezervohen jo pak në të gëzuarit e ngjarjeve personale dhe familjare me të tjerët, me afeksionet e tyre miqësore, ndërsa të rinjtë do vuajnë pasionet erotike. Do të jetë një fazë e rëndë, që kërkon kthjelltësi, durim, përballje. Por njeriu do të shkojë me patjetër atje ku ka qenë, është dhe do të jetë sot e mot e sa të rrojë mbi këtë dhe: te socialiteti i tij.

-Duket se mes më të dëmtuarve nga pandemia do jetë kultura. Apo jo?

Jo gjithë kultura, s’e besoj. Letërsia s’ka pse mos të lulëzojë. Çdo art që bëhet më së shumti vetëm, do të ketë dritën e tij. Për shembull, piktura, skulptura, arkitektura, muzika (kompozimi, ekzekutimi solistik etj.), kinematografia (spektatori është ndryshe nga ai i teatrit, shpesh i veçuar, në shtëpi, te laptopi, celulari). Shfaqjet teatrore, këto po, do të pësojnë një goditje të rëndë, sallat. Vështirë se publiku do kërkojë të rrijë ngjeshur, sup më sup me tjetrin. Në këtë mes po njësoj do të goditet sporti, stadiumet. Muzeumet e artit, galeritë, ekspozitat po ashtu do pakohen, por do të funksionojnë gjithsesi. Çfarë alternativash për zhvillimin e arteve mund të sugjerohen jashtë e pavarësisht receptuesit të tyre, spektatorëve, vizitorëve, publikut? Hë për hë them se produktet artistike që komunikojnë drejtpërdrejtë dhe të tubuar në një sallë së toku, do të goditen fort. Flas më shumë për teatrin, spektaklet muzikore etj. Por shkojmë me shpresë se shpejt gjendja do të shkojë në normalitetin e saj. Të tjerat s’kanë pse të diskriminohen: muzetë, ekspozitat, galeritë, monumentet e kulturës, rituale të veçanta kulturore, orkestrinat me pak instrumentistë, koncertet recitale, stand-up komedi, monodramat etj. Në situatën e sotme, ndofta, vetëm përmes televizionit mund të paketohen dhe të “tirazhohen” produktet filmike, teatrale, duke funksionalizuar më shumë e në mënyrë më të frytshme, ndofta, transmetimet ‘online’, ‘Youtube’, rrjetet sociale. A do të arrihet po ky efikasitet siç po arrihet me gazetarinë, shkrimet e llojllojshme që botohen në rrugë e kanale virtuale? Besoj se arritjet teknologjike dixhitale gjithnjë e më shumë për produktin artistik, madje edhe atë teatror, do të ofrojnë udhë të tjera receptimi, edhe pse shumë më të dobëta se kontakti i drejtpërdrejtë skenë-sallë, sesa prania e gjallë e publikut në performim dhe gjatë aktit artistik. Nesër teknologjia e internetit do të jetë shumë më shumë interaktive me perceptuesit e gjithfarshëm të produktit artistik. Kjo është një fantashkencë që bota gjithnjë e më shumë po vrapon drejt saj. Vetëm 10-15 vjet dhe bota krejt ndryshoi me një celular në xhep, ku është gjithë dija, imazhi…

-Çfarë do sugjeronit si politika kulturore të domosdoshme pas kësaj?

Kërkohet shumë kujdes nga ana e qeverisë dhe atyre që financojnë artet. E mendoj shumë të zymtë situatën, së paku gjersa të jepet një zgjidhje, një garanci jete, një shpresë. Vetëm atëherë këto institucione do të gjallojnë rishtazi, siç janë teatrot e të gjitha llojeve, opera dhe baleti, koncertet e shumëfarta, muzetë, galeritë, gjer edhe ritualet kulturore për promovime librash, tubime kulturore, konferenca shkencore. Po a duhet lënë të vdesin gjithë idetë, projektet, fantazitë e bukura, produkti artistik? Ky do të ishte një rrënim i vërtetë dhe nuk e di se si, në një situatë krize ekonomike e sociale të pritshme pas pandemisë, se a do ta ketë mendjen kush për artistët dhe artin, shpesh i quajtur dikur “vrima e fundit e kavallit”… Mos qoftë kështu! Prandaj ato financime të pakta që qeveria ka planifikuar në buxhetin e vet për këtë vit nuk duhen gëlltitur nga nevoja të tjera emergjente, që nesër me siguri do hapin gojën dhe do ulërijnë: “E ç’na duhen shfaqjet, ne s’kemi bukë të hamë, s’kemi shtëpi ku të fusim kokën, s’kemi rroga, duam këtë, duam atë”! Nëse shoqëria krejt bie në kolaps dhe arsyeja fashitet duke humbur kthjelltësinë dhe perspektivën, s’është çudi që të dëgjojmë ulje pagash në komunitetet artistike, kufizime maksimale të financimeve për projektet kulturore dhe lista vazhdon. Do Zoti kjo gjë s’ndodh, ose thënë më saktë, nuk shkon dhimbja gjer në kockë, gjer në rrënjë dhe le të mbetet te degët, se që do krasiten jo pak filiza e degë, keq të vjen por them se kjo do ngjasë, në mos për dy-tre muaj, për një vit e më tutje… Le të mbetemi me shpresë se gjithçka ishte një ëndërr e keqe dhe, siç thoshte i madhi i letrave shqipe, Naim Frashëri: Ditë të mira paskëtaj vijnë/ shkoi errësira/ lum kush të rrojë/ ta shohë zonjë…