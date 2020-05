Me mëngë të gjata dhe distancë/ Si do të bëjnë plazh shqiptarët

Sezoni turistik përballë pandemisë COVID-19/ Zbulohet drafti paraprak i Ministrisë, ja si do të bëjmë plazh këtë verë

Ministria e Turizmit, në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, kanë hartuar një draft në lidhje me masat anti-Covid19 që do të respektohen përgjatë sezonit turistik.

Në këtë draft të siguruar, që do të kalojë si fillim për diskutim, caktohen të gjitha rregullat që do të ndiqen nga ky sektor, duke nisur që nga afishimi i rregullave nëpër hotele, restorante apo dhe bare, e deri tek pajiset mbrojtëse apo dhe vendosja e tavolinave për klientët. Ne draft nder te tjera thuhet se cdo hotel duhet te kete per klientet veshje mbrojtese nje perdorimshe me menge te gjata

Ndërkohë, mes të tjerash aty përcaktohet qartë se të gjithë personat që do të hyjnë nëpër këto mjedise, bare, restorante apo hotele, do duhet t’ju matet temperatura një nga person që do të jetë i trajnuar. Po ashtu rregulla do të ketë edhe në shërbimin e ushqimit, apo dhe larjen e enëve.

Për më tepër shihni draftin paraprak:

MTM_Protokolli-i-Masave-Anti-Covid19