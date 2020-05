“Skuadra e Kënaqësisë” e Kim Jong-ut/ Orgji dhe lojëra seksuale me vajzat e virgjëra dhe pushtetarët e tij

“Kur KIM Jong-un u bë lideri i parë i Koresë së Veriut që u takua me një president të Shteteve të Bashkuara, shumë shpresuan se kjo do të sinjalizonte një shkëputje nga e shkuara e errët e kombit”, shkruan “The Sun”.Megjithatë, tre vite para se të takohej me Donald Trump-in në 2018-n, ai do të ringjallte një nga traditat më shokuese të regjimit të tij – “Skuadrën e Kënaqësisë”, krijuar me “argëtuese sekrete seksi”, krijuar për herë të parë nga gjyshi i tij.

Por ndalemi pak brenda mureve tepër të mbrojtura të pallateve të tij, ku gjendet “Skuadra e Kënaqësisë”, e cila argëton zyrtarët e lartë të Koresë së Veriut.

Haremi prej 2.000 personash thuhet se është krijuar për të kënduar dhe kërcyer për elitën e kombit – por gjithashtu edhe për të marrë pjesë në lojëra seksuale dhe orgji të çuditshme. Është shqetësues fakti se disa anëtare të “Skuadrës së Kënaqësisë” thuhet se janë në moshën 13-vjeçare, të marra direkt nga shkolla. “Vajzat duhet të bëjnë kontrolle mjekësore për të provuar se janë të virgjëra, përpara se të mund të bashkohen”, shkruan “The Sun”.