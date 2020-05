Ulet numri i vdekjeve në Itali/ Ditën e sotme 192 viktima nga Koronavirusi

Numri ditor i vdekjeve nga koronavirusi vazhdon të bjerë në Itali, ku sot kanë humbur jetën 192 persona, por shifra e raportuar është 474 viktima, pasi janë regjistruar edhe 282 vdekjeve jashtë spitalore që kanë ndodhur tashmë në prill por që janë regjistruar vetëm sot, sipas “La Republica“.

Prandaj, numri i përgjithshëm i viktimave të koronavirusit që nga fillimi i epidemisë është rritur me 474 njësi, por shifra e vërtetë e 24 orëve të fundit do të ishte zvogëluar më tej krahasuar me dje dhe – për herë të parë që nga 14 Mars, është nën 200 viktima.

Ndërkohë janë regjistruar edhe 1900 raste të reja me koronavirus, ku shumica në Lombardi, me 533 të sëmurë më shumë. Numri i personave të shëruar ka shkuar në 79914, ku në 24 orët e fundit lanë spitalin 1665 persona.