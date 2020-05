“Kam prova që mund t’ia shkatërrojnë jetën”, Jonida Maliqi paralajmëron blogeren: Të pret gjykata pas përfundimit të pandemisë

Këngëtarja Jonida Maliqi dhe blogerja Alba Danja të cilat pak kohë më parë ishin shoqe të ngushta, duket se së shpejti do të shihen në gjyq.

E ftuar në ‘Pop Culture’, Jonida se nuk dëshiron ta bëjë fare personazh ish-miken e saj dhe se ka aq prova sa për t’i shkatërruar jetën, teksa shton se pas pandemisë Albën e pret gjykata.

“As nuk dua ta bëj fare personazh atë që donte të bëhej publike, sepse kam prova që mund t’i shkatërroja jetën, por nuk dua të bëj keq në këtë jetë, që të mos gjej keq. Gjithsesi, e pret gjykata, sapo të mbarojë pandemia,“- tha Jonida Maliqi.

Në fillim të muajit mars, blogerja Alba Danaj rrëfeu të gjithë zanafillën e përplasjeve me Jonida Maliqin, sipas versionit të saj. Blogerja shprehet se këngëtarja i detyrohet 1500 euro, para të cilat ia ka marrë hua dhe prej muajit maj të vitit 2019 nuk ia ka kthyer. Alba shton se përveç parave, Maliqi i ka marrë edhe një çantë të shtrenjtë të një prej markave luksoze, të cilën as nuk e ka kthyer dhe as nuk i ka dhënë paratë për produktin.

Pas këty deklaratave, këngëtarja u shpreh se kishte vendosur ta hedhë në gjyq ish-mikeshën.