Policia u prish festën në lokal, dhunohet një efektiv, pranga tre të rinjve në Pogradec

Policia e Shtetit ka arrestuar tre të rinjë në Pogradec, pasi kanë hapur lokalin në kundërshtim me rregullat e ndërmarra nga qeveria për shkak të situatës së krijuar nga COVID-19.

Tre të rinjtë kanë kundërshtuar me forcë policinë duke rrahur njërin prej efektivëve të policisë, ndërsa njërit prej tyre i është gjetur edhe një armë e ftohtë.

Bëhet me dije se në pranga kanë rënë pronari i lokalit, shtetasi me iniciale F.B, 19 vjeç, si dhe dy shokët e tij, shtetasit me iniciale K.T, 20 vjeç dhe N.K, 19 vjeç, i dënuar më parë për “Vjedhje me dhunë”.

Njoftimi i Policisë:

Pogradec

Kundërshtuan me dhunë punonjësit e policisë, arrestohet në flagrancë pronari i një lokali dhe 2 të tjerë.

Në pranga vihet 1 shtetas i cili hapi lokalin duke shkelur Aktin Normativ dhe 2 të tjerë, njërit prej të cilëve iu gjet në trup një thikë.

Shërbimet e Komisariatit të Policisë Pogradec, në vijim të punës për zbatimin e masave me qëllim parandalimin e përhapjes së COVID-19, si rezultat i kontrolleve të shtuara, në lagjen nr. 2, në katin e parë të banesës së shtetasit F. B., kanë konstatuar të hapur në kundërshtim me Aktin Normativ, një ambient të përshtatur si lokal, brenda të cilit ndodhej ky shtetas me dy shtetasit e tjerë K. T., dhe N. K.

Tre shtetasit e mësipërm, kanë kundërshtuar me dhunë punonjësit e policisë, duke mos iu bindur urdhrave të tyre për kontrollin e lokalit dhe shoqërimin për në Komisariat. Gjithashtu gjatë kontrollit fizik shtetasit K. T., iu gjet e sekuestrua në cilësinë e provës materiale një armë e ftohtë (thikë).

Në përfundim të veprimeve të para, u bë arrestimi në flagrancë i shtetasit F. B., 19 vjeç, ndaj të cilit u mor edhe masë administrative sipas Aktit Normativ, neni 3, pika 7, shtetasit K. T., 20 vjeç, si dhe N. K., 19 vjeç, (i dënuar më parë për veprën penale “Vjedhja me dhunë”), banues në Pogradec.

Materialet i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Pogradec për veprat penale “Kundërshtimi me dhunë i punonjësit të policisë së rendit publik”, “Prodhimi, mbajtja, blerja apo shitja pa leje e armëve të ftohta”.