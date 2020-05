“Thyhet” karantina, në plazhin e Golemit dalin topless

E ndërsa Shqipëria ka hyrë në javën e 8-të të izolimit si pasojë e koronavirusit, pandemia që ka mbërthyer mbarë botën, duket se një gjë e tillë i ka lodhur shqiptarët.

Ditët me shi u’a kanë lënë vendin atyre me diell, e bashkë me të njerëzit kanë nisur ti thyejnë rregullat, duke nisur dhe sezonin e plazhit. Bregdeti shqiptar është mbushur me plazhistë këtë fundjavë. Por ka dhe nga ata qe po bejne gati çadrat e para per te pritur pushuesit, ku kete vit rregullat jane shume te ashpra.

LSA ka shkrepur disa foto, ku shihen dhjetëra njerëz që kanë mbushur bregdetin përgjatë zonës nga Golemi tek Shkëmbi i Kavajës, duke marrë dhe rrezet e para të diellit.

Nga fotot e realizuara, një pjesë prej tyre kanë dalë dhe toples, kjo për t’u nxirë më shumë.