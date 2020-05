Diodato, fituesi i Sanremos koncert për publikun shqiptar

Fatmira Nikolli – Pandemia e Covid-19 ka shndërruar edhe festimet për ditën e Europës, ndërsa kontinenti i vjetër përpiqet të marrë veten nga goditja e rëndë. Megjithatë, shënjimi i bashkimit të saj, nuk do ndalet as këtë vit. “18 artistë ndërkombëtarë në 7 ditë, 0 bileta për të blerë dhe shumë argëtim!” Delegacioni i Bashkimit Evropian në Tiranë ka prezantuar një program të veçantë për të festuar Javën e Evropës 2020. “Ky vit është si asnjë tjetër pasi Bashkimi Evropian dhe Shqipëria po bashkojnë forcat për t’u përballur me një sfidë të përbashkët: pandeminë COVID19”, thuhet në një njoftim për mediat, ku sqarohet se ky bashkim do të vijë përmes bashkëpunimit të artistëve nga shtetet anëtare të BE-së dhe Shqipërisë. Mes artistëve që do jenë pjesë e festimeve, përmenden, Diodato, fituesi i Sanremo 2020, ylli shqiptar Alban Skenderaj dhe këngëtari italian i dashur nga të gjithë shqiptarët, Albano Carrisi, janë disa nga artistët që kanë përgatitur shfaqje ekskluzive nga shtëpia e tyre në atë të shqiptarëve.

MESAZHI I AMBASADORIT

Në një mesazh që shoqëron programin, ambasadori i BE-së në vendin tonë, Luigi Soreca, shënon se “muajt e fundit nuk kanë qenë të lehtë për Shqipërinë. Tërmeti, pasojat e të cilit ende ndihen nga shumë njerëz, dhe kriza e shkaktuar nga COVID-19 kanë rënduar mbi të gjithë ne. Në të njëjtën kohë, jemi bërë dëshmitarë të formave të mahnitshme të solidaritetit, forcës dhe qëndrueshmërisë”. Sipas tij, ka pasur “solidaritet mes shqiptarëve. Solidaritet i shqiptarëve kundrejt miqve të tyre në Bashkimin Evropian. Solidaritet i mbështetjes së pakrahasueshme nga BE-ja dhe Shtetet Anëtare të saj për t’u përballur me pasojat pas tërmetit dhe COVID-19”. Duke kujtuar se në mars, në një ditë historike, Bashkimi Evropian vendosi të hapë negociatat me Shqipërinë, etapa e fundit e rëndësishme në udhën e saj drejt integrimit në BE. “Java e Evropës kremton këtë bashkim”, thekson ambasadori. “Me bashkëpunimin e 18 artistëve nga shtetet tona anëtare dhe Shqipëria, ne dëshirojmë të nderojmë më të mirën që situata aktuale ka sjellë te njerëzit dhe të ofrojmë pak qetësim dhe zbavitje. Jemi më pranë se kurrë. Ne jemi më të fortë së bashku”, përfundon mesazhi i Luigi Soreca, ambasador i BE-së në Shqipëri.

ARTISTËT

18 artistë që jetojnë e punojnë në vende të ndryshme, disa me origjinë e disa me lidhje me Shqipërinë, janë bërë pjesë e javës së Europës. Një program që do të transmetohet në faqen e Facbookut, të Delegacionit Europian në Shqipëri nis më 4 maj dhe kulmon me 10 maj. Në të marrin pjesë emra të zhanreve të ndryshme të artit.

Amanda Winberg, e cila interpreton me emrin AMËIN, është një këngëtare dhe kompozitore suedeze që u bë e njohur me pjesëmarrjen në shfaqjen e talenteve “Swedish Idol” në vitin 2015, në moshën 18 vjeçare. Ramona Tullumani këndoi në Vatikan për ditëlindjen e Papa Françeskut dhe ka kënduar në shumë qytete si Paris, Athinë, në Festivalin e Verës në Ohër, në OKB në Gjenevë dhe, çdo vit si mysafire speciale, në koncertin “Tre Tenorët” në Tiranë. Që prej vitit 2007, ka qenë “Ambasadore e Paqes” e Kombeve të Bashkuara.

VanVelzen u bë një emër i mirënjohur në Holandë në vitin 2006 dhe qysh atëherë ka qenë i pranishëm në radio dhe televizion, me gjashtëmbëdhjetë këngë, pesë çmime në radio, një çmim “Golden Harp”, pesë turne të mëdha dhe mbi 200 festivale. Ai është ambasador aktiv i “Masterpeace” – një organizatë ndërkombëtare paqeje që lidh komunitetet përmes artit dhe muzikës. Ai ka udhëtuar me ta në Kongo, Shqipëri, Gjeorgji dhe Marok, duke bashkëpunuar në çdo udhëtim me muzikantët vendas.

Artisti Stelios në moshën pesëvjeçare, në vitin 2017, u bë pianisti më i ri që ka fituar çmimin e parë në dy konkurset më të rëndësishme të pianos në Greqi, X.O.N. dhe FILON. Ai i kompozon vetë pjesët e tij për piano. Kohët e fundit, pjesa e tij “Valsi i izolimit” i kompozuar si reagim ndaj krizës së COVID-19 pati një ndikim të jashtëzakonshëm në të gjithë botën. ANDRRA (Fatime Kosumi) është një muzikante dhe artiste, puna e së cilës sillet rreth lidhjes midis traditës dhe shoqërisë moderne. Familja dhe trashëgimia janë thelbësore për punën e ANDRRA-s. Disku i saj debutues i vitit 2017, “Palinë”, trajtonte çështje të martesës së të miturve dhe shtypjes së grave në Kosovë, duke u mbështetur shumë në vargjet popullore dhe historitë e familjes së saj. Helix (spiralja) është një metaforë që pasqyron konceptin thelbësor të koncerteve të “Helix Trio” dhe fokusin e përgjithshëm artistik të ansamblit. Në harmoni me këtë ide, qëllimi i trios është interpretimi empatik i veprave të shkruara për këtë ansambël jo-tradicional dhe interpretimi i veprave interesante nga kompozitorë të huaj në Republikën Çeke, si dhe nga kompozitorë çekë në pjesë të tjera të botës. Clare Sands është një kërcimtare pasionante dhe tërheqëse, si dhe një forcë unike në lojën në violinë e muzikës irlandeze. Me një vokal të zjarrtë, të thellë, muzikantja, kompozitorja, këngëtarja dhe tekstshkruesja mjaft e talentuar, është një artiste e pandalshme që nuk duhet nënvleftësuar. Eno Peçi& Maria Radutu që vijnë me balet e piano bashkojnë një shqiptar e një rumune. Eno Peçi u diplomua në Akademinë e Baletit në Shqipëri dhe në Shkollën e Baletit të Operës së Vjenës. Në vitin 2009, u bë balerin solist i Operës së Vjenës dhe operës së qytetit. Rolet e tij në shumë shfaqje baleti e çuan në vende në mbarë Evropën dhe më gjerë. Në vitin 2008, atij iu dha titulli “Ambasador Nderi” nga Republika e Shqipërisë, ndërsa në vitin 2017 iu dha “Çelësi i Qytetit të Tiranës”. Në vitin 2009, atij iu dha “Kryqi Austriak i Nderit” për shkencë dhe arte. Duke qenë një balerin karizmatik, ai përshtatet me repertorë të ndryshëm, duke interpretuar kështu si solist në pjesë klasike, neo-klasike dhe moderne.

Ndërsa Maria Radutu është quajtur një “mrekulli” në vendin e saj, Rumani, në vitet 1990 kur fitoi më shumë se 20 konkurse pianoje. Ajo ndërthur muzikën klasike me artin modern dhe e gjen frymëzimin e saj në bashkëpunime me artistë nga fusha të ndryshme

Dashamir i melodive, interpretimet e drejtpërdrejta të Rémi Panossian-it janë energjike, tërheqëse dhe organike. Përveç projektit të trios së tij, me të cilin ka interpretuar në 30 vende, në skena prestigjioze të xhazit si Tokio, Vankuver, Montreal apo Marsiak, Rémi Panossian luan solo për piano në projektin “DO”.

Një pianist me energji të zjarrtë dhe personalitet artistik, Goran Filipec është një muzikant që ia del gjithnjë të rrëmbejë zemrat e audiencave dhe kritikëve ndërkombëtarë. I mirënjohur për interpretimet e tij të jashtëzakonshme të veprave të Franc Listit dhe për repertorin klasik dhe romantik të një virtuoziteti të lartë, Goran Filipec mbron krijimtarinë dhe subjektivitetin në interpretim, duke e konsideruar atë si një bashkëkrijim të veprës muzikore.

Laura Sulaj ka interpretuar në një numër koncertesh të organizuara nga ambasada polake, si dhe ka marrë pjesë në konkursin “Epinal” në Francë. Repertori i saj shtrihet në çdo periudhë, që nga baroku deri te kompozitorët e mëdhenj, si Moxart, Bethoven, Brams, Rahmaninof dhe natyrisht, kompozitorët shqiptarë.

Ndërsa Alban Skënderaj, një alternativë shumë e suksesshme dhe artist i muzikës pop rock, bë mjaft i njohur pas fitores së tij në Top Fest(2005). Përtej karrierës së tij muzikore, ai është shfaqur edhe si trajner në seritë e konkursit të talenteve televizive shqiptare “The X Factor Albania” dhe “The Voice of Albania”.

Projekti Dino Murtezani është një grup muzikor që interpreton muzikë tradicionale të Shqipërisë dhe rajonit të Ballkanit, aranzhuar nga muzikantët, si dhe kompozimet e tyre origjinale. Ai luan edhe në klarinetë, mandolinë dhe lahutë. Ai ka bashkuar forcat me multi-instrumentistët e duetit të njohur slloven të kitarës klasike dhe akustike “Aritmija”, Tilen Stepišnik dhe Šemsudin Dino Džopa. Për koncertin e tyre special të Javës së Evropës 2020 në Shqipëri, Projekti Dino Murtezani do të interpretojë një numër këngësh tradicionale shqiptare, si dhe kompozimin origjinal të Murtezanit “Ples lastovk” (Vallja e harabelave).

Ndërsa e diela e 10 majit, rezervon një prej emrave më të kërkuar të momentit. Karriera e Diodatos lidhet ngushtë me Festivalin e Sanremos. Në 2014, fiton vendin e dytë në kategorinë e të rinjve. Në 2017, Çmimin e Kritikës. Rikthehet si i ftuar në 2019 dhe fiton në 2020 me këngën “Fai Rumore”, duke arritur në krye të klasifikimeve italiane. Diodato ishte planifikuar të përfaqësonte Italinë në Festivalin e Këngës në Eurovizion 2020 në Roterdam, përpara se ky event të anulohej për shkak të pandemisë COVID. Antonio njihet për angazhimet e tij shoqërore. Nga viti 2016 ka qenë në krye të drejtimit artistik të Koncertit të Ditës së 1 Majit në Taranto, i cili ndërthur shfaqjet muzikore dhe mbrojtjen e të drejtave universale. Në vitin 2017, mori pjesë në #EveryChildisMyChild – Live for Siria, për të mbështetur ndërtimin e shkollave në Siri. Al Bano (Carrisi) është një nga këngëtarët më të njohur dhe më të dashur të Italisë. Fitoret e tij në skenën e festivaleve në vitet 1960 i hapën udhë karrierës së tij të regjistrimeve, me suksese të njohura në mbarë botën si “Felicità” dhe “Sempre Sempre”.Në korrik 1970, Al Bano u martua me artisten Romina Power, me të cilën u bë një duet shumë i suksesshëm për 30 vitet e ardhshme. Al Bano & Romina Poëer janë shfaqur rregullisht në Festivalin e Sanremos dhe në Festivalin e Këngës në Eurovizion, duke zënë vazhdimisht vende të mira dhe duke fituar ndjekës besnikë. Në vitin 2016, AL Bano mori nënshtetësinë shqiptare, pasi ishte nderuar më parë me “Urdhrin e Skënderbeut”. Al Bano ishte artisti i parë perëndimor që interpretoi në Tiranë në vitin 1989 para dhjetëra mijëra njerëzve, duke kënduar këngë për lirinë.