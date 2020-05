E izoluar në Itali, Artiola Toskën e merr malli për bashkëshortin: S’mundëm më…

“Burrë e grua, mish e thua”. Kjo shprehje vlen më së miri për Artiola Toskën, e cila ka shprehur hapur mallin për bashkëshortin e saj. E izoluar në karantinë në Itali me të ëmën, motrën e vëllain, këngëtarja tregoi në një lidhje me Skype në emisionin “Ftesë në 5”, se nuk mundet më pa burrin e saj dhe se e ka marrë malli shumë.

“Nuk po e përballoj më tepër sepse u bë kaq kohë pa bashkëshortin dhe është e tepërt kaq. U bë kaq kohë pa bashkëshortin dhe është e tepërt kaq. Deri kohët e fundit isha me mamin dhe motrën në Itali, kam vëllain në shtëpi, me shoqërinë flasim në Skype. Më tepër takohemi në aeroporte dhe koncerte me miqtë e mi të ngushtë. Unë jam e angazhuar dhe e zënë vetëm fundjavave. Gjatë javës rri në shtëpi, pi kafe me bashkëshortin”, – u shpreh Artjola.

E pyetur në lidhje me gatimin, këngëtarja deklaroi se ia ka marrë dorën edhe pse nuk është pika e saj e fortë.

“Me brumërat nuk e kam mirë marrëdhënien, në fakt me gatimin në përgjithësi. Pastaj ha më tepër, por edhe pa pulën me pilaf s’bëj gjë. Byrekun me qumësht e qaj. Fërgesën e qaj, sepse ja kam marrë dorën mire”.