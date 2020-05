“Gomari hyri në vresht e më dëmtoi rrushin”, si nisi sherri mes dy vllezërve në Tiranë, arrestohet njëri

Dy vëllezër janë zënë për gomarin që prishi vreshtin duke përfunduar me dhunë, dëmtime serioze dhe arrestim.

Ngjarja ka ndodhur më 1 maj, rreth orës 18:30 në fshatin Shpatë në Baldushk mes vëllezërve Lloçi. Shtetasi Enver Lloçit i arrestuar për “Dhunë në familje” kishte shkuar për të biseduar me vëllain e tij Muharrem Lloçi. Ai ishte ankuar për gomarin që kishte hyrë në vresht dhe i kishte dëmtuar rrushin.

Në momentet e diskutimit mes dy vëllezërve, Enveri është nevrikosur dhe menjëherë ka filluar ta shajë dhe ofendojë me fjalë shumë fyese e ofenduese vëllain e tij Muharremin. Më pas Enveri është afruar pranë vëllait të tij dhe me një copë druri që e kishte në dorë e ka goditur Muharremin në fytyrë duke i shkaktuar dëmtime serioze, çarje e dëmtime në anën e djathtë të fytyrës së tij dhe më pas e ka goditur dhe me grusht në pjesën poshtë syrit të majtë duke i shkaktuar sërish dëmtim serioz. Më pas Muharremi është rrëzuar pa ndjenja në tokë.

Policia ka marrë njoftim për ngjarjen rreth orës 19:00 se në fshatin Shpatë në Baldushk, kishte ndodhur një konflikt i ashpër për motive të dobëta ku si pasojë e konfrontimit fizik mes dy vëllezërve Muharrem dhe Enver Lloçi, pjesë e konfrontimit ishte bërë edhe Bujar Lloçi, djali i Muharremit, i cili kishte goditur me një shufër metalike në kokë xhaxhain e tij Enverin.

Policia ka shoqëruar në ambientet e Postës së Policisë dy vëllezërit, ndërsa është shpallur në kërkim, djali i Muharremit Bujarit.

DËSHMIA E MUHARREMIT

Më 2 maj rreth orës 03:30 Muharremi ka bërë kallëzimin penal ku tregonte çfarë kishte ndodhur. “Ndodhesha pranë vreshtit të rrushit kur pashë gomarin e Enverit që kishte hyrë dhe po dëmtonte rrushin. E nxora gomarin nga vreshti dhe e ndoqa deri tek shtëpia e Enverit dhe i tregova ca kisht ndodhur. Por Enveri nisi të shante dhe të ofendonte me fjalë shumë fyese e banale në drejtimin tim, të gruas sime dhe të vajzave. U afruan pranë meje me gjithë gruan dhe më tërhoqën nga rrobat. më pas Enveri më goditi me një copë druri të shkurtër. Ndërkohë u afruan dhe dy fëmijët e vëllait të cilët po më shtynin për të më rrëzuar në tokë. Ngrita duart para duke u munduar të mbroja kokën por kur më goditi me dru më çau në fytyrë. Më pas më qëlloi me grusht në anën e majtë të hundës pranë syrit. Kam rënë në tokë dhe nuk mbaj mend më asgjë”, ka deklaruar në kallëzimin e tij Muharremi. Ai ka shtuar se është përmendur më pas në shtëpinë e tij dhe mbi kokë kishte djalin, Bujarin. Ky i fundit sapo ka parë që i ati është përmendur është larguar. Muharremi ka deklaruar se nuk e ka goditur asnjëherë vëllain e tij Enverin.

DËSHMIA E ENVERIT

Nga ana tjetër Enver Lloçi, i arrestuar për dhunë në familje ka deklaruar se ai është dhunuar fizikisht nga djali i vëllait të tij, nga nipi i quajtur Bujar Lloçi. “Më ka goditur me shufër hekur në kokë dhe më ka shkaktuar dëmtime në kokë dhe fytyrë. Unë nuk kam dhunuar askënd, nuk e kam dhunuar vëllain tim Muharremin dhe nuk e di kush mund ta ketë dëmtuar”, ka deklaruar Enveri.