Monika Fida: Si të mbroheni nga kanceri i lëkurës dhe melanoma

Voltiza Duro – Në të gjithë botën, maji njihet si muaji i sensibilizimit të popullatës ndaj kancerit të lëkurës e melanomës. Sipas studimeve, kanceri i lëkurës është një ndër më të shpeshtët që prek njerëzit. Por si mund të mbrohemi prej tij? Në një intervistë për suplementin “Life Pages” në “Gazeta Shqiptare”, mjekja dermatologe, Monika Fida tregon se detektimi i hershëm i kancerit të lëkurës dhe veçanërisht melanomës shoqërohet me një prognozë të mirë. Për këtë ajo këshillon që individët të kontrollojnë lëkurën e tyre periodikisht si vetë para pasqyrës por dhe te mjeku dermatolog për të kryer ekzaminimin dermoskopik. Më tej Fida thekson se përdorimi i kremrave me faktor mbrojtës (SPF) është i vlefshëm në luftën kundër kancerit të lëkurës.

Çfarë është kanceri i lëkurës dhe sa i shpeshtë është kjo lloj patologjie në popullatën shqiptare?

Muaji maj është muaji i sensibilizimit të popullatës ndaj kancerit të lëkurës e Melanomës. Veçanërisht në këtë muaj drejtojmë gjithnjë pyetjen: a përdor krem me faktor mbrojtës SPF? Gjithashtu inkurajohet popullata të bëjnë një jetë sa më të shëndetshme duke u mbrojtur ndaj rrezatimit diellor. Kanceri i lëkurës është një nga llojet më të shpeshta të kancerit. 1 në 5 amerikanë është raportuar të preket nga kanceri i lëkurës gjatë jetës. Për të parandaluar këtë Shoqatat e Mjekëve Dermatolog në Botë dhe në Shqipëri rekomandojnë dhe inkurajojnë publikun të përdorin produkte mbrojtëse ndaj rrezatimit të lëkurës pavarësisht moshës, seksit dhe racës, të përdorin kapele e syze dielli si dhe veshje të përshtatshme.

Sa i rëndësishëm është diagnostikimi në kohë i sëmundjes?

Vlen të theksohet fakti se detektimi i hershëm i kancerit të lëkurës dhe veçanërisht Melanomës shoqërohet me një prognozë të mirë. Për këtë inkurajohen individët të kontrollojnë lëkurën e tyre periodikisht si vetë para pasqyrës, por dhe te mjeku dermatolog për të kryer ekzaminimin dermoskopik.

Si mund të mbrohemi nga kanceri i lëkurës?

Studimet theksojnë që përdorimi i përditshëm i kremit me faktor mbrojtës SPF (30 ose më shumë) mund të ulë incidencën e melanomës ( kanceri më i rrezikshëm i lëkurës). Apeli që bëjnë mjekët sot është: Përdorni krem me faktor mbrojtës 365 ditë të vitit. Gjithsesi duhet të kombinohet ky përdorim me qëndrimin në hije dhe veshjet mbrojtëse si kapele e syze, për të mbrojtur lëkurën nga djegia, kanceri i lëkurës, plakja e parakohshme e lëkurës si rrudha dhe njolla.

Por si mund ta përzgjedhim kremin mbrojtës për lëkurën?

Një pjesë e popullatës janë shumë konfuz në përdorimin e produkteve me faktor mbrojtës SPF dhe mbrojtjes ndaj rrezatimit. Për mbrojtje sa më të mirë mjekët dermatologë rekomandojnë që kur të përdoret një krem me SPF duhet të kërkohet që ky produkt të ketë së pari spektër të gjerë. Kjo nënkupton që produkti duhet të mbrojë nga rrezet ultraviolet A (UVA) dhe rrezet ultraviolet B (UVB); të dy këto nëntipa mund të shkaktojnë kancer lëkure.

Pse rekomandohet që kremi të ketë një faktor mbrojtës SPF 30?

Siç thashë më lart, rekomandohet që kremi të ketë faktor mbrojtës SPF 30 ose më të lartë. Kjo tregon se sa mirë realizon mbrojtjen ndaj rrezatimit të diellit dhe djegies. Dermatologët rekomandojnë përdorimin e produktit mbrojtës me SPF të paktën 30 që realizon një bllokim të rrezeve UVB në përqindjen 97% ( rrezet UVB që realizojnë djegien e lëkurës). Vlera më e lartë SPF realizon një mbrojtje lehtësisht më të lartë por gjithsesi nuk ka një produkt që mund të bllokojë 100% rrezatimin e diellit. Në Europë sot përdoren gjerësisht kremrat mbrojtës me faktor SPF 50+.

A nevojitet që këta kremra mbrojtës të jenë rezistent ndaj ujit?

Po, këshillohet që të merren kremra rezistentë ndaj ujit. Kremrat mbrojtës duhet të jenë rezistent ndaj ujit për 40-80 minuta. Gjithsesi nuk ka një produkt që të realizojë mbrojtje të sigurtë në ujë ose gjatë djersitjes dhe për këtë rekomandohet të riaplikohet produkti çdo dy orë kur jeni në ekspozim ose pas larjes në det/ pishina ose pas djersitjes. Zgjedhja e një produkti mbrojtës mund të orientohet te një produkt me mbrojtje kimike apo fizike; dhe të dy realizojnë mbrojtje, por në mënyra të ndryshme.

Cilët janë përbërësit që duhet të ketë produkti që do të blejmë?

Produkti që realizon mbrojtje kimike funksionon si një produkt që absorbon rrezet e diellit. Ato përfshijnë një ose më shumë nga përbërësit: avobenzone, ensulizole, homosalate, octinoxate, octisalate, octocrylene ose oxybenzone. Produkti që realizon mbrojtje fizike të njohur gjithashtu si krem mbrojtje mineral funksionon si një barrierë. Ato të aplikuar në lëkurë reflektojnë rrezet e diellit dhe rekomandohen për personat me lëkurë sensitive. Kremrat mbrojtës mineral përfshijnë përbërës aktivë si titanium dioxide dhe/ose oksid zinku oxide.