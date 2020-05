Plagosi tezen me burrin në Korçë, 20-vjeçari pak kohë më parë kishte humbur mamanë

Një ngjarje e rëndë ndodhi mëngjesin e sotëm në fshatin Pendavinj të Korçës, ku një çift bashkëshortësh dhe një 20-vjeçar kanë mbetur të plagosur.

Ngjarja ka ndodhur pikërisht në banesën e çiftit të bashkëshortëve, të cilët janë sulmuar nga nipi i tyre, Ilia Jani.

20-vjeçari ka shkuar ne banesen e tezes se tij, Ditera Leka, duke u konfliktuar me këtë të fundit dhe me bashkeshortin e saj, Arben Leka, i cili ndodhet në gjendje të rëndë.

Gjate konfliktit, i riu ka goditur me thikë bashkeshortin e tezes dhe me pas me mjete te forta ka qelluar edhe tezen e tij. Ndërkohë burime nga policia kanë bërë të ditur se veç çiftit të bashkëshortëve, ka mbetur i plagosur edhe 20-vjeçari.

Nga banorët e zonës familja Leka njihet si nje familje e qetë, ndërsa djali(nipi) njihet si problematik. Ky i fundit, pak kohë më parë ka humbur të ëmën, çka i ka rënduar gjendjen.