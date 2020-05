Si të kujdeseni në shtëpi për personat e infektuar me COVID-19

Ministria e Shëndetësisë në Tiranë njoftoi sot se se duhet kujdesi në shtëpi për personat e infektuar ose që dyshohen të infektuar me COVID-19

“Nëse jeni i sëmurë me ethe dhe me kollë, lani shpesh duart me ujë e sapun ose me alkool, – njoftoi ministria.- Qëndroni në shtëpi. Mos shkoni në punë, në shkollë ose në vende publike! Pushoni, pini lëngje dhe ushqehuni shëndetshëm!

Qëndroni në një dhomë të veçuar nga anëtarët e tjerë të familjes! Nëse kjo është e pamundur, përdorni një maskë mjekësore dhe qëndroni të paktën 1 metër larg tyre!

Mbajeni dhomën të ajrosur mirë dhe nëse është e mundur përdorni një banjë të veçantë!

Kur kolliteni ose teshtini, mbuloni gojën dhe hundën me bërrylin e përkulur ose përdorni një letër të butë me një përdorim të cilën duhet ta hidhni menjëherë në koshin e mbeturinave!

Nëse kërkoni këshillim për COVID-19 kontaktoni 0800 40 40, por nëse keni vështirësi në frymëmarrje kontaktoni 127.”