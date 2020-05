Dita e Dëshmorëve bashkon Ramën dhe Metën, të ndarë nga COVID-i dhe Kushtetuesja

5 Maji, Dita e Dëshmorëve do të bashkojë edhe njëherë Presidentin Meta dhe Kryeministrin Rama, por këtë herë jo në Parlament dhe për koalicion, por për të kryer homazhe për ata që dhanë jetën për lirinë e Shqipërisë.

Pritet që ashtu si çdo vit tjetër, në orën 10:00 krerët e shtetit të shkojnë të Varrezat e Dëshmorëve për të kryer homazhet, ku Kryeministri Edi Rama, Presidenti Ilir Meta dhe Kryetari i Kuvendit Gramoz Ruçi do të jenë të pranishëm në ceremoni.

Marrëdhëniet mes Presidentit Meta dhe Kryeministrit Rama kanë qenë të tensionuara deri para pak ditësh, ku të dy ranë dakord për ndryshimet në Kodin Penal dhe për masat e marra ndaj koronavirusit.

Marrëdhënia mes tyre ishte aq i tensionuar sa Presidenti Meta në datën 2 mars organizoi një protestë në mbrojtje të Kushtetutës, pasi Presidenti dhe Parlamenti ishin në një ‘luftë’ për emërimin e anëtarëve të Gjykatës Kushtetuese, ku “,olla e sherrit” është Ardian Dvorani”.

Çështja ka shkuar deri në Komisionin e Venecias, ku do të jenë ata që do të marrin vendimin përfundimtar për këtë situatë të krijuar me Gjykatën Kushtetuese.

Ceremonia pritet të jetë nën masa të rrepta sigurie për shkak të situatës së krijuar nga pandemia COVID-19, ku nuk do të ketë shtrëngime duarsh mes të pranishmëve.

Ndërkohë kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha pritet që të jetë i veçuar nga pjesa tjetër e politikës, duke i kryer homazhet pa praninë e Ramës dhe Metës.