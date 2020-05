Kundërshtoi efektivët e policisë, lihet në burg 18-vjeçari, të afërmit shpërthejnë jashtë gjykatës: Motër q**, lirojeni!, Nëna: Na hynë në shtëpi e na tërhoqën zvarrë

Momente të acaruara, thirrje fyese ndaj policisë e një turme njerëzish. Kjo ka qenë pamja sot para Gjykatës së Pogradecit e cila ka dhënë masën e sigurisë “arrest me burg” për 18-vjeçarin Firdeus Berberi i cili u arrestua pak ditë më parë me akuzën e kundërshtimit të punonjësve të policisë.

Sipas policisë 18-vjeçari brenda banesës së tij kishte përshtatur një ambient si lokal dhe së bashku me 2 persona të tjerë festuan një ditëlindje duke shkelur rregullat e karantinës. Para mjediseve të gjykatës këtë të martë, pati tensione mes familjarëve dhe policisë, teksa 19-vjeçari ishte duke dale nga gjyqi.

Nëna e 18-vjeçarit thotë se djali dhe dy shokët nuk po festonin në lokal, siç thuhet në njoftimin e policisë por në banesë. Sipas saj, policët ishin të veshur civilë dhe nuk iu paraqitën autorizim për kontroll në banesë.

“Më kanë ardhur në shtëpi, ma kanë marrë djalin pa të drejtë. Ka qenë brenda në shtëpi duke festuar. Kemi qenë 3 veta. Ka thirrur policia, njëri ka qenë civil. Është hapur dera dhe djali ka thënë çfarë kërkoni. I ka thënë ai po zhurmë, i ka thënë djali ok do qetësohemi s’do bëjmë më zhurmë. Ka ardhur e ka shtyrë dhe ka bërë foto. Personi që ka ardhur dhe ka bërë foto ka qenë civil. Kur ka bërë foto i ka thënë djali s’ke të drejtë të bësh foto në shtëpinë time. Kjo është shtëpi. Nuk është lokal, është shtëpi. Mund të vini ta verifikoni. Jo, jo nuk është dhunuar. Kemi qenë aty. Kam vajtur, kam nxjerrë djalin duke menduar që ka problem tjetër, e kam shtyrë të ngjitej lartë në dhomë. Unë kam qenë tek dera bashkë me policët. Në moment ai ka hyrë nga krahu tjetër, civil dhe tek pull që nuk lejohet. Policia ka qenë nga dera para, ai ka hyrë nga dera mbrapa. Kur ka hyrë nga dera mbrapa i ka dalë djali para. E ka shqyer derën. Ai i pari ka goditur djalin. Dhe djali ka reaguar. Edhe djali ka shenja. Nuk kemi kërkuar asnjë ekspertizë. Policia nuk ka pasur as autorizim. Thika e tortës që kam prerë ka qenë mbi tavolinë e asgjëkundi tjetër. Kanë marrë kot, nuk kanë prova. Vetëm ky është mbajtur, nuk e di pse është mbajtur. Është 18 vjeç. Ju lutem shtetit, të zgjidhet sepse po mbahen njerëzit pa të drejtë. Të vijnë të dhunojnë në shtëpi pa të drejtë. Na kanë marrë zvarrë. Na kanë tërhequr. Dhe unë po të vete tek spitali kam shenja dhunë në shpinë nga ai që ishte civil. Unë të mbrohem nga shteti. Kërkoj të zgjidhet. Janë thyer xhamat, janë thyer dyert”, tha nëna dhe babai i adoleshentit.

Dy shokët e 18-vjeçarit Berberi, N. K., 19 vjeç dhe K. T., 20 vjeç u lanë të lirë nga gjykata e Pogradecit.

NJOFTIMI I POLICISË

Pogradec

Kundërshtuan me dhunë punonjësit e policisë, arrestohet në flagrancë pronari i një lokali dhe 2 të tjerë.

Në pranga vihet 1 shtetas i cili hapi lokalin duke shkelur Aktin Normativ dhe 2 të tjerë, njërit prej të cilëve iu gjet në trup një thikë.

Shërbimet e Komisariatit të Policisë Pogradec, në vijim të punës për zbatimin e masave me qëllim parandalimin e përhapjes së COVID-19, si rezultat i kontrolleve të shtuara, në lagjen nr. 2, në katin e parë të banesës së shtetasit F. B., kanë konstatuar të hapur në kundërshtim me Aktin Normativ, një ambient të përshtatur si lokal, brenda të cilit ndodhej ky shtetas me dy shtetasit e tjerë K. T., dhe N. K.

Tre shtetasit e mësipërm, kanë kundërshtuar me dhunë punonjësit e policisë, duke mos iu bindur urdhrave të tyre për kontrollin e lokalit dhe shoqërimin për në Komisariat. Gjithashtu gjatë kontrollit fizik shtetasit K. T., iu gjet e sekuestrua në cilësinë e provës materiale një armë e ftohtë (thikë).

Në përfundim të veprimeve të para, u bë arrestimi në flagrancë i shtetasit F. B., 19 vjeç, ndaj të cilit u mor edhe masë administrative sipas Aktit Normativ, neni 3, pika 7, shtetasit K. T., 20 vjeç, si dhe N. K., 19 vjeç, (i dënuar më parë për veprën penale “Vjedhja me dhunë”), banues në Pogradec.

Materialet i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Pogradec për veprat penale “Kundërshtimi me dhunë i punonjësit të policisë së rendit publik”, “Prodhimi, mbajtja, blerja apo shitja pa leje e armëve të ftohta”.