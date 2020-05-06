Gati paketa tjetër ekonomike/ Kush janë 8 kategoritë që përfitojnë

Kryeministri Edi Rama thotë se taksa vjetore (TVMP) për gjithë vitin 2020, për 7204 mjete do të mbulohet nga DPSHTRR, për sektorin e transportit rrugor të pasagjerëve. Për ata që i kanë paguar, kompensimi do kryhet në momentin e pagesës së taksës së radhës.
Postimi i plotë i Edi Rama
MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË, SJELL NJË SHEMBULL TË SHKËLQYER SOLIDARITETI NGA DPSHTRR PËR SEKTORIN E TRANSPORTIT RRUGOR TË PASAGJERËVE
NJË RAST I BUKUR KU NJË ENT PUBLIK ME VETËFINANCIM, NISUR DHE NGA REZULTATET E MiRA PËR 2019-ën OFRON, NGA TË ARDHURAT E VETA TË AKUMULUARA, TË MBULOJË 100% TAKSËN VJETORE (TVMP), PËR GJITHË VITIN 2020, PËR 7,204 MJETE!
NGA KJO PAKETË SOLIDARE E DPSHTRR-së NË VLERËN 170,194,500 LEKË PËRFITOJNË 7,204 MJETE TË KATEGORISË:
AUTOBUS (MBI 8+1),
TRANSPORT QYTETËS,
TRANSPORT RRETHQYTETËS,
TRANSPORT NDËRQYTETËS,
SHËRBIME TË RASTIT (TURISTIK BRENDA E JASHTË VENDIT),
NDËRKOMBËTAR TË RREGULLT,
TRANSPORT PËR PERSONELE,
TRANSPORT PËR LLOGARI TË SUBJEKTEVE BRENDA E JASHTË VENDIT!
KY AKT MBËSHTET NJËKOHËSISHT SUBJEKTET E LARTPËRMENDURA, BUXHETIN E SHTETIT DHE DIREKT BASHKITË!
INSTITUCIONET PËRGJEGJËSE DO TË MUNDËSOJNË QË BRENDA MAJIT KJO PAKETË TË HYJË NË FUQI!
PS: ATA QË I KANË PAGUAR, DO TË KOMPENSOHEN NË MOMENTIN E PAGESËS SË TVMP PASARDHËSE!
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