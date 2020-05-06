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Gati paketa tjetër ekonomike/ Kush janë 8 kategoritë që përfitojnë

16:45 - 06.05.20 gsh

Kryeministri Edi Rama thotë se taksa vjetore (TVMP) për gjithë vitin 2020, për 7204 mjete do të mbulohet nga DPSHTRR, për sektorin e transportit rrugor të pasagjerëve. Për ata që i kanë paguar, kompensimi do kryhet në momentin e pagesës së taksës së radhës.



Postimi i plotë i Edi Rama

MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË, SJELL NJË SHEMBULL TË SHKËLQYER SOLIDARITETI NGA DPSHTRR PËR SEKTORIN E TRANSPORTIT RRUGOR TË PASAGJERËVE

NJË RAST I BUKUR KU NJË ENT PUBLIK ME VETËFINANCIM, NISUR DHE NGA REZULTATET E MiRA PËR 2019-ën OFRON, NGA TË ARDHURAT E VETA TË AKUMULUARA, TË MBULOJË 100% TAKSËN VJETORE (TVMP), PËR GJITHË VITIN 2020, PËR 7,204 MJETE!

NGA KJO PAKETË SOLIDARE E DPSHTRR-së NË VLERËN 170,194,500 LEKË PËRFITOJNË 7,204 MJETE TË KATEGORISË:

AUTOBUS (MBI 8+1),

TRANSPORT QYTETËS,

TRANSPORT RRETHQYTETËS,

TRANSPORT NDËRQYTETËS,

SHËRBIME TË RASTIT (TURISTIK BRENDA E JASHTË VENDIT),

NDËRKOMBËTAR TË RREGULLT,

TRANSPORT PËR PERSONELE,

TRANSPORT PËR LLOGARI TË SUBJEKTEVE BRENDA E JASHTË VENDIT!

KY AKT MBËSHTET NJËKOHËSISHT SUBJEKTET E LARTPËRMENDURA, BUXHETIN E SHTETIT DHE DIREKT BASHKITË!

INSTITUCIONET PËRGJEGJËSE DO TË MUNDËSOJNË QË BRENDA MAJIT KJO PAKETË TË HYJË NË FUQI!

PS: ATA QË I KANË PAGUAR, DO TË KOMPENSOHEN NË MOMENTIN E PAGESËS SË TVMP PASARDHËSE!

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