Samiti i Zagrebit/ Von der Leyen: Ballkani Perëndimor i përket BE-së, qeveritë të vijojnë me reformat, të garantojnë lirinë e medias

Ursula Von der Leyen, Presidentja e Komisionit Europian ka reaguar pas samitit të Zagrebit, teksa ka pohuar se solidariteti dhe bashkëpunimi do e shërojë më shpejt shoqërinë.

Përmes një postimi në “Tëitter”, Von der Leyen shkruan se ky samit tregoi se jemi më të fortë së bashku. Sipas saj Ballkani Perëndimor i përket BE-së dhe i bën thirrje qeverive të zbatojnë reformat dhe të garantojnë lirinë e mediave.

“Samiti i sotëm i Zagrebit BE-Ballkani Perëndimor ka treguar se ne jemi gjithmonë më të fortë së bashku. Ne do të ngrihemi më shpejt dhe ekonomitë dhe shoqëritë tona do të shërohen më shpejt nga koronavirusi me solidaritet dhe bashkëpunim.

Nuk ka dyshim, Ballkani Perëndimor i përket BE-së. Unë u bëj thirrje qeverive të tyre që të vazhdojnë të zbatojnë reformat, veçanërisht për sundimin e ligjit, luftën kundër korrupsionit dhe garantimin e lirisë së mediave”, shkruan Von der Leyen.