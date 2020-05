Autoriteti i Dosjeve raporton në Kuvend, në vëmendje të zhdukur me forcë

Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit raportoi “online” për punën e tij gjatë vitit 2019 në Komisionin për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut në Kuvendin e Shqipërisë. Kryetarja e AIDSSH-së, Gentiana Sula bëri një paraqitje të veprimtarisë së institucionit vitin e tretë të funksionimit. Ajo foli në shifra për 70 mbledhje dhe 843 vendime, 9 marrëveshje bashkëpunimi, 135 kërkesa institucionale, 286 kandidatë apo zyrtarë të verifikuar, 506 aplikime individuale, 29 kërkesa për zbardhjen e bashkëpunëtorëve, 5 kërkesa për qëllime rehabilitimi dhe dëmshpërblimi, 158 kërkesa për pajisjen me vërtetim për periudhën e internimit apo burgimit, 72 kërkesa për qartësimin e fatit të të zhdukurve, 105 kërkesa studimore e mediatike me 1500 dosje të trajtuara, 92 777 dokumente të deklasifikuara, 170 150 faqe të vëna në dispozicion në 2019. Institucioni ka zhvilluar funksionet e veta në përgjigje të kërkesave të qytetarëve, institucioneve, grupeve të interesit, kërkuesve shkencorë dhe mediave kombëtare e të huaja. Seanca “online” u drejtua nga kryetari i Komisionit të Ligjve, Ulsi Manja, i cili në zbatim të rezolutës së Kuvendit 2019, e vuri theksin te çështja e të zhdukurve në diktaturë, duke kërkuar zbardhje të së vërtetës dhe ofruar mbështetje institucionale. Sipas kryetares Sula, “rezoluta e Kuvendit është zbatuar në pikat e saj sa u takon çështjeve të arkivit, informimit, publikimeve, të zhdukurve dhe ndërveprimit me institucionet e shoqërinë, kryesisht të rinjtë, nëpërmjet veprimtarive të zhvilluara nga AIDSSH. Çështjet e tjera mbeten për t’u zbatuar në vijim. Ndërkohë, përmirësimet ligjore dhe bashkërendimi i punës së institucioneve për avancimin e identifikimit dhe gjetjes së të zhdukurve janë ndër sugjerimet për të ardhmen”. Bashkërelatori Andi Përmeti bëri një paraqitje të punës së AIDSSH, sa i takon administrimit të dokumenteve të ish-Sigurimit të Shtetit, informimit të shoqërisë, kërkimit shkencor dhe edukimit qytetar. Në vijim, znj.Vasilika Hysi u thellua në përshkallëzimin e veprimeve të Autoritetit me pushtetin lokal, sa u takon të zhdukurve dhe përgjegjësive të ndërsjella për identifikimin dhe mostjetërsimin e vendvarrimeve. Korab Lita dhe Ulsi Manja ishin pjesë e diskutimit që u përmbyll nga bashkërelatorja Klotilda Bushka, me prezantimin e projektrezolutës 2020 për AIDSSH. Në 30-vjetorin e ndryshimeve demokratike në vend që çuan në rënien e komunizmit dhe në 100-vjetorin e Tiranës kryeqytet, AIDSSH e zhvillon veprimtarinë e vet “me vetëdije për historinë dhe përgjegjësi për të ardhmen”, sipas Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, në respekt të vlerave europiane e properëndimore, ku njohja dhe rritja e vetëdijes për trashëgiminë e përbashkët evropiane të krimeve të kryera nga diktaturat komuniste, naziste e të tjera, kanë rëndësi jetike për unitetin e Europës.