Studentët: Çifligarët e universiteteve kërkojnë zgjedhje në kohë pandemie

Lakna: Studentët në protesta, zyrtarët do japin llogari për çdo maskarallëk

Kuçi: Po trajtohemi si klientë, vota jonë ska fuqi në vendimarrje

Voltiza Duro

Situata konfliktuale në Universitetin e Tiranës, ishte një situatë që pritej nga studentët e këtij institucioni të arsimit të lartë. të pyetur nga Gazeta Shqiptare, studentët thonë se vota e tyre nuk ka peshë dhe vazhdojnë të theksojnë se ligji i arsimit të lartë duhet anuluar. ”Si të votojnë, si të mos votojnë, votat e studentëve në universitet nuk kanë peshë. Problemi është ligji i arsimit të lartë që i ka kthyer studentët në klientë e pa të drejta, universitetet në tezga dhe dijen në mall që mund ta blesh sikur blen domate”,-thotë për GSH Kristjan Zoto student i fakultetit të Histori- Filologjisë.

Vota e studentit

Klaudina Kuçi, studente e Fakultetit të Drejtësisë dhe aktiviste e lëvizjes ‘Për Universitetin’ thotë për Gazeta Shqiptare se studentët trajtohen si klientë dhe jo si bashkëthemelues të universiteteve. Ajo shton se studentët kanë 0% fuqi në vendimarrje.

“Jemi mësuar tashmë që studenti të trajtohet si klient nëpër universitete, e jo si bashkëthemelues i këtij të fundit. Andaj zgjedhjet që do zhvillohen këtë qershor, nuk më përbëjnë as habi e as çudi. Kjo sepse trupat akademike e jo vetëm, po na rivërtetojnë dhe njëherë tezën që studentët kanë 0 përqind fuqi vendimarrjeje në universitete. Pesha e votës së trupës studentore llogaritet vetëm 10% e totalit në përzgjedhjen e drejtuesve dhe burokratëve në universitet. Çka do të thotë që vota e një pedagogu mund të barazohet 300 herë më shumë sesa ajo e një studenti. Për të krijuar një universitet ku vendimmarrja e studentëve të jetë e përfillshme, ku tarifat të jenë të përballueshme për të gjithë e nga të gjithë, e vetmja zgjidhje që se luan as topi do të ishte rënia e ligjit të arsimit të lartë.”,-thekson Kuçi për GSh.

Rikthimi në protesta

Studenti i Fakultetit te Shkencave Sociale dhe aktivist i lëvizjes ‘Për Universitetin’, Bislim Lakna thotë për Gazeta Shqiptare se mbi studentët janë bërë shumë paturpësi, por nuk e prisnin të mbaheshin zgjedhje në kohë pandemie. “Nga 20%, na e ulën peshën e votës studentore në 10%. Provuan të na i rrisnin kostot e studimit përmes tarifave shtesë për provime të mbartura. Na bëjnë të paguajmë qendra kursesh private për të mbrojtur gjuhën e huaj si kusht për të marrë diplomën. Na detyrojnë të jetojmë nëpër konvikte me kushte të mjerueshme. Sa e sa paturpësira të tjera u bënë në universitet deri më sot?! Mirëpo kujt do ia merrte mendja që çifligarët e universiteteve, pa pikë turpi, do kërkonin të mbanin zgjedhje në mes të pandemisë ku universitetet janë të boshatisur plotësisht nga studentët?! Sot këta drejtues, yzmetqarë partish politike, të kapur për kërpeshi nga klane pushtetarësh e interesash, kanë hequr maskat dhe po na ulërasin hakërryeshëm”,-shprehet studenti. Ai shton se protestat e studentëve do të rifillojnë dhe zyrtarët do të japin llogari për veprimet e tyre. “Studentët do të kthehen në universitet dhe në rrugë, ndërsa zyrtarët me kollare do japin llogari për çdo maskarallëk të bërë në kurriz të studentëve, universitetit dhe shoqërisë”,-shton Lakna për Gsh.

Logu: 60% e studentëve nuk mund të votojnë

Marash Logu, student i Fakultetit të Drejtësisë, dhe President i Shoqatës Evropiane të Studentëve të Drejtësisë thotë për GSH se studentëve do iu mohohet e drejta për të zgjedhur. “Zhvillimi i zgjedhjeve në universitete gjatë gjendjes së fatkeqësisë natyrore iu mohon studentëve të drejtën për të zgjedhur dhe për t’u zgjedhur. Kjo pasi, Ministrja e Arsimit ka nxjerrë një urdhër sipas të cilit vetëm një pjesë e studentëve do të kthehen në auditore në Qershor, ndërsa 60% e studentëve të tjerë do të kthehen në 25 Gusht. Në rastin e Universitetit të Tiranës po flasim për 15 mijë studentë, të cilëve iu mohohet e drejta e zgjedhjes. Ne i kemi kërkuar Ministres së Arsimit shtyrjen e zgjedhjeve pasi situata e pandemisë të ketë kaluar. Në rast të kundërt, ne do t’i drejtohemi Gjykatës Administrative Tiranë duke kërkuar pavlefshmërinë e urdhërit të Ministres, i cili vjen në kundërshtim me ligjin për arsimin e lartë dhe rregulloren e universiteteve”,-thekson Logu.