 “Kjo do të jetë e shtuna dhe e diela e fundit, nëse…” Rama jep lajmin e mirë për lëvizjen në fundjavë

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama ka dhënë një lajm të mirë sa i përket lëvizjes në fundjavë.

Përmes një postimi në rrjetin social “Facebook”, Rama theksoi kjo do të jetë fundjava e fundit me ndalim daljeje për vajzat e djemtë mbi 14 vjeç, në rast se situata me numrin e të infektuarve dhe të të shtruarve në spital, vijon të jetë e stabilizuar.

Ndërkohë, për nesër dhe pasnesër, sikurse edhe në fundjavat e shkuara, do të vijojë i njëjti orar dalje, ku deri në orën 09:30 do të lejohen të dalin vetëm pensionistët dhe nga ora 10:30 deri në 17:30 prindërit me fëmijët deri në 14 vjeç

“Këtë fundjavë njësoj si fundjavën e shkuar, në të gjithë vendin do të lejohen të qarkullojnë vetëm automjetet që kanë autorizim për punë dhe dalja e këmbësorëve do të bëhet me dy fasha: Deri në orën 09.30 vetëm pensionistët dhe nga ora 10.30 deri në 17.30 prindërit me fëmijët deri në 14 vjeç. Nëse situata me numrat e të infektuarve dhe të të shtruarve në spital vazhdon të jetë e stabilizuar, kjo do të jetë fundjava e fundit me ndalim daljeje për vajzat e djemtë mbi 14 vjeç“, u shpreh Rama.