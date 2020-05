COVID-19 godet tregun farmaceutik, Dëfrim Goma: Jemi në mëshirë të fatit

Voltiza Duro – Mesditën e së premtes është shënuar rasti i parë pozitiv me COVID-19 në radhët e farmacistëve në Shqipëri. Por, sa të rrezikuar janë farmacistët gjatë kësaj periudhe pandemie dhe si paraqitet tregu farmaceutik? Në një intervistë për “Gazeta Shqiptare”, Dëfrim Goma, sekretar i përgjithshëm i Urdhrit të Farmacistëve tregon se që prej muajit mars, farmacitë u përballën me mungesat e theksuara në treg të materialeve më të kërkuara nga qytetarët si maskat, dorezat e dezinfektantët. Ai shton se shërbimi dhe farmacistët janë lënë në mëshirën e fatit dhe po hasin edhe rënien e xhiros së përgjithshme. Më tej, Goma bën me dije se aktualisht ka mungesa të barnave, kryesisht alternative të para ose të vetme të listës dhe thekson më tej se disa farmaci gjenden përpara humbjeve ose skadimit të barnave. Sekretari i përgjithshëm i UFSH nënvizon se qeveria duhet t’ua njohë dhe rimbursojë humbjet e farmacive, si dhe t’i përfshijë farmacistët në paketat lehtësuese financiare.

Si paraqitet tregu farmaceutik gjatë kësaj periudhe pandemie, a ka pësuar rënie?

Ashtu sikurse të gjithë sektorët, edhe sektori farmaceutik u gjend i papërgatitur. Megjithatë, në zbatim të rekomandimeve të OBSH dhe FIP, farmacistët u mobilizuan menjëherë dhe u shndërruan në luftëtarë të vijës së parë të frontit kundër COVID-19. Farmacitë u përballën jo vetëm me mungesat e theksuara në treg të materialeve më të kërkuara, por edhe me oraret e kufizuara të funksionimit, vështirësitë në lëvizje, reduktimi i numrit të pacientëve, vështirësi në marrjen e informacione që kishin të bëjnë ta, nxitja e një klime aspak dashamirëse ndaj tyre, sulmet dhe akuzat e padrejta nga disa institucione dhe media. Të gjithë këto faktorë kanë ndikuar në rënien e xhiros së përgjithshme, por aspak në profesionalizmin, përkushtimin dhe humanizmin gjatë shërbimit ndaj pacientë si me produkte, ashtu edhe me këshilla të vlefshme.

Sa të rrezikuar kanë qenë farmacistët dhe sa e vështirë ka qenë dhënia e shërbimit?

Duke qenë në vijën e parë të frontit të luftës, në mungesë edhe të mjeteve mbrojtëse, farmacistët kanë qenë dhe vijojnë të jenë shumë të ekspozuar ndaj rrezikut të infektimit me COVID-19. Padrejtësisht farmacistët nuk janë përfshirë në asnjë masë që qeveria ka marrë në mbështetje të sektorit shëndetësor dhe profesionistëve të shëndetësisë. Në ndryshim nga të gjitha vendet ku farmacistëve u është dhënë përfaqësimi në çdo vendimmarrje dhe mbështetja e duhur me masa lehtësuese, në vendin tonë shërbimi dhe farmacistët janë lënë në mëshirën e fatit. Së fundmi, fatkeqësisht një koleg i yni rezultoi pozitiv me COVID-19 dhe në mungesë të njohjes së gjendjes reale të përhapjes së virusit, shumë të tjerë mund të infektohen nëse nuk merren masat e duhura, siç janë testimet, pajisja me mjete mbrojtëse si dhe karantinimi i detyruar për personat bartës.

Në këtë kohë që janë mbyllur kufijtë, ku i keni siguruar medikamentet?

Furnizimi i farmacive bëhet nga shpërndarësit me shumicë. Praktikisht prodhimi dhe importimi i barnave ka qenë i lejuar në këto kohë, por ashtu sikurse edhe në periudha të zakonshme, ka mungesa të barnave, kryesisht alternative të para ose të vetme të listës.

Sa është kosto e humbjeve që farmacitë dhe depot farmaceutike kanë pasur këtë periudhë si pasojë e skadimit të barnave?

Akoma nuk mund të flasim për një shifër të saktë për humbjet që po u shkaktohen farmacive nga skadimi i një sasie të konsiderueshme barnash, të planifikuara për t’u tregtuar gjatë kësaj periudhe. Natyrisht që humbjet nuk janë të njëjta për të gjithë, por informacionet janë që shumë farmacive u kanë skaduar apo po u skadojnë barna me vlera të konsiderueshme. Disa farmaci gjithashtu gjenden përpara humbjeve ose skadimit të barnave edhe për shkak se disa recetave në mënyrë abuzive iu është ndryshuar destinacioni. Ne presim që qeveria t’ua njohë dhe rimbursojë këto humbje farmacive, ashtu sikurse presim që t’i përfshijë farmacistët në paketat lehtësuese financiare, qoftë në aspektin fiskal, qoftë me mbështetje nëpërmjet bonuseve siç po veprohet edhe në vende të tjera.

Në këto dy muajt e fundit, qytetarët më së shumti kanë kërkuar maska e dezinfektantë, që shpesh nuk mund t’i siguronin. Pse kjo mungesë e theksuar në treg e këtyre materialeve?

Siç e theksova edhe në fillim, tregu u gjend i papërgatitur për të përballuar fluksin e lartë të kërkesave për këto materiale, të cilat vijnë kryesisht nga importi. Ndikim pati gjithashtu edhe rritja e kërkesës në rang global si dhe aplikimi i masave kufizuese që vendet aplikuan për eksportimin e materialeve mjekësore. Rol të rëndësishëm në furnizimin me vonesë me këto mjete luajti edhe koha e humbur për t’i paraprirë situatës si dhe konfuzioni i krijuar nga rekomandimet e specialistëve përkatës mbi nevojën e mbajtjes ose jo të maskave si masë parandaluese në përhapjen e COVID-19.

A ka pasur një interes të shtuar për të marrë suplemente shtesë apo vitamina për forcimin e imunitetit?

Krahasimisht me periudha të mëparshme, ka pasur një interes të shtuar nga qytetarët për kategorinë e shtesave ushqimore, kryesisht preparate me përbërje Vit C dhe D. 7.

Cilat kanë qenë medikamentet që janë shitur më së shumti këto dy muajt e fundit?

Për shkak të masave kufizuese që u morën, si për lëvizjen e qytetarëve, oraret e reduktuara të funksionimit të farmacive, reduktimit të vizitave, ka një rënie të konsiderueshme të tregtimit të barnave qoftë të atyre që jepen me përshkrim të mjekut, por edhe atyre OTC. Gjatë kësaj periudhe farmacitë janë kufizuar në tregtimin e barnave me rimbursim, materialeve mbrojtëse, si dhe analgjezikë e antipiretikë.

Jo pak pacientë që vuajnë nga sëmundje kronike duket se janë lënë pas dore këto kohë. Si paraqiten kërkesat e pacientëve për blerjen e barnave për trajtimin e sëmundjeve kronike?

Është e vërtetë që gjatë kësaj periudhe pacientët e kanë pasur pothuaj të pamundur të kryejnë vizita për sëmundje kronike apo dhe akute, te specialistët, rrjedhimisht i vetmi shërbim që iu është ofruar i plotë ka qenë dhënia e recetave (online) me barna të rimbursueshme nga mjekët e familjes. Siç jeni në dijeni, farmacistët janë duke u dërguar barnat në shtëpi personave mbi 65 vjeç, pa asnjë kosto shtesë.

Pati një rritje çmimesh të maskave dhe dezinfektantëve gjatë pandemisë. Cili është komenti juaj mbi këtë dhe nga erdhi ky abuzim?

Është i njohur fenomeni i shfrytëzimit të situatave të tilla për përfitime të paligjshme, duke abuzuar me çmimet dhe cilësinë e produkteve. Duhet theksuar se farmacitë nuk i prodhojnë vetë këto produkte, rrjedhimisht çmimet me pakicë vendosen dhe ndryshojnë bazuar në çmimet e shumicës. Nuk i përjashtojmë rastet e veçuara të farmacive që mund të kenë rritur artificialisht çmimet, por burimi kryesor dhe i vetmi është rritja e çmimeve nga shpërndarësit me shumicë, qoftë për shkak të rritjes së fitimeve në mënyrë abuzive, qoftë të rritjes së çmimeve në rang global. Nxitimi për t’i bërë fajtore farmacitë dhe farmacistët ishte e gabuar, e padrejtë dhe shumë fyese. Kontrollet e kryera nga task-forcat e shumta nuk evidentuan asnjë rast konkret të abuzimit me çmimet nga tregtimi me pakicë dhe ndërkohë, që çuditërisht nuk kemi parë të ushtrohet asnjë kontroll ose masë ndaj shpërndarësve me shumicë.