DOKUMENTI/ Qeveria i kalon bashkisë truallin e teatrit kombëtar

Trualli i shumëdebatuar ku sot gjendet Teatri Kombëtar i ka kaluar në pronësi bashkisë së Tiranës. Vendimi i qeverisë është publikuar dje në Fletoren Zyrtare. Ish deputetja e Partisë Demokratike, Jorida Tabaku tha se Edi Rama me një VKM kriminale i kalon truallin e Teatrit Kombëtar, Erion Veliajt.“”Në mesin e pandemisë kur shqiptarët janë futur fundjavës së radhës nën shtetrrethim, qeveria ka miratuar një VKM kriminale. Në të kryeministri Rama i kalon truallin e Teatrit Kombëtar as më shumë e as më pak se sa Veliajt”, shkruan Tabaku. Sipas saj praktikisht sot ai po e trajton pasurinë tonë kulturore si plaçkë lufte.

“Ne vendim thuhet qe do te ndertohet nje godine e re duke perjashtuar mundesine e rehabilititmit, verbëria prej hajduti e shtyn qeverinë dhe bashkinë të kalojnë në këtë fazë”, thekson Tabaku. Ish deputetja shprehet se kjo VKM e cila fsheh një projekt të ulët dhe kriminal, bie në kundërshtim edhe me vendimin e Europa Nostra. “Tanimë kokëfortësia e qeverisë qendrore dhe lokale do të shembë me përdhunë çdo objekt historik dhe kulturor. As një ditë pas një vjetorit të vendosjes së shkronjave në të, marifetçinjtë duan ta prishin. Por godina e Teatrit do të qendrojë pasi aty nuk është më vetëm shpirti i një Tirane që lëngon por edhe zemra e një proteste të gjatë dhe të drejtë” përfundon Tabaku. Kujtojmë se godina ruhet 24 orë nga artistë dhe shoqëria civile ndërsa një komisionere e BE la dalë publikisht pro restaurimit

Edhe kryetari i PD-së Lulzim Basha reagoi për VKM-në e qeverisë për Teatrin Kombëtar. “Ndërkohë që shqiptarët presin zgjidhje për krizën që ka pllakosur, Rama gjen kohë vetëm për të grabitur. Kalimi i TK në pronësi të kryebetonierit të mafias është akt lufte ndaj artit dhe qytetarisë dhe provokim ndaj BE dhe përfaqësuesve të saj në vigjilje të Ditës së Europës”, tha ai