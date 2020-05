Ekperti suedez: Masat e izolimit ndaj COVID-19 po vonojnë atë që është e pashmangshme

Mjeku dhe profesori suedez, Johan Giesecke është shprehur se masat e izolimit që janë marrë nga shtetet janë thjesht duke vonuar rritjen e pashmangshme të infektimeve dhe vdekjeve dhe jo duke e parandaluar atë.

Ai tha se përpjekjet për ta ndaluar përhapjen e sëmundjes janë të kota, sepse gjasat janë që të gjithë njerëzit të jenë të ekspozuar ndaj saj para se të gjendet një trajtim, që do të thotë se të gjitha shtetet do të përfundojnë në pozita të ngjashme, pavarësisht masave që kanë marrë.

Giesecke parashikon se numri i infektimeve dhe vdekjeve në Danimarkë, Norvegji dhe Finlandë të cilat janë izoluar plotësisht do të rriten dhe do të jetë i krahasueshëm me shifrat e Suedisë që nuk u izolua, në momentin që do të largojnë masat kufizuese në javët e ardhshme.

Ndërkohë Zelanda e Re , e cila ka arritur të eliminojë virusin me bllokimin e saj, tani është në rrezik se mund të importojë raste nga jashtë, thotë ai.

“Ne nuk mund të bëjmë më shumë se kaq për të parandaluar përhapjen e virusit. Një bllokim mund të vonojë përhapjen e virusit por pasi të lehtësohen kufizimet, rastet do të rishfaqen përsëri” është shprehur ai.

Suedia deri më tani ka regjistruar 25,265 raste dhe 3,175 viktima.