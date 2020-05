I JEPET LAMTUMIRA MAKS VELOS/ E motra e përcjell e vetme, shtëpia do të kthehet në muze

Fatmira Nikolli – I është dhënë dje lamtumira e fundit Maks Velos, që u nda nga jeta në moshën 84-vjeçare. Piktor, arkitekt, shkrimtar, publicist, një zë i pakompromentueshëm, në mbrojte të kujtesës së qyteteve dhe rrëfimit të krimeve komuniste. Gjithnjë në radhën e parë të premierave teatrore e në sheshin para teatrit e piramidës për t’i mbrojtur. Një zë i lirë e antikonformist, që lë një boshllëk të madh në jetën publike. Nga pallati me kube, te shkolla “Emin Duraku”, ai i dha format e tij moderne arkitekturës së qytetit, ndërsa diktatura shformoi jetën e tij. Përgjithnjë.

E motra ishte familja e vetme që e përcolli, ndërsa ceremonia u organizua nga bashkia. “Vëllai im ishte më i miri në botë. Nuk më prishte qejfin për asgjë. Ishte i sëmurë dhe nuk e tregonte veten. Pikturonte gjithë ditën. E ka mbushur katin e tretë. Do ta ruaj që të mos e cenojë njëri. Peng nuk më ka thënë, por më tha se po të vdes, ti do vuash”, tha Roza Velo. Trashëgimia e tij e madhe në pikturë, skulpturë dhe dorëshkrime ruhet në rrugën “Hoxha Tahsim”. Kreu i bashkisë premtoi kthimin e saj në muze, ndërsa miqtë, folën për shembullin që la pas intelektuali i pakrahasueshëm. “Shtëpinë e tij te rruga ‘Hoxha Tahsim’ do ta bëjmë shtëpi muze. I kam kërkuar Artan Shkrelit dhe Ben Andonit, të bëjnë një inventar që të sigurohemi që siç jetoi me dinjitet, të ketë një muze me dinjitet”, tha Veliaj. Amrand Vokshi, kreu i Shoqatës së Arkitektëve tha se, “Maksi e meriton nderimin në art, arkitekturë dhe në publicistikë. Ka qenë person poliedrik, që meriton të ketë hapësirat e veta. Shtëpia e tij është një muze i vogël”. Ndërsa Ben Andoni, gazetar që i ka qëndruar afër javët e fundit ndërsa ai ishte i sëmurë, tha se, “Maksi është prapë i gjallë, sepse është modeli i qytetarit të angazhuar, është model për të gjithë ne”. Velo do të vuante vetminë gjatë dhe bas burgut. Miku i tij, Artan Shkreli ka qenë një ndër të parët që iu afrua kur Maksi rifitoi lirinë. Ai tregon një natyrë pak të njohur të tij. “Maksi, ndryshe nga shumë të burgosur politikë, ishte ekstravers, dukej i mbyllur, por kur gjente dikë që e kuptonte, hynte në komunikim shumë të fortë. Fryma e tij polemike erdhi duke u rritur. Në fillim ishte shumë meditativ. Ishte një njeri që duhej të mbaje heshtje për ta dëgjuar e të mateshe shumë për të folur”, tha Shkreli. Ndërsa vitet kalonin, vetmitari i kudogjendshëm ndryshoi tërësisht qasjen e tij publike. Liberali i komunizmit ishte qytetari i angazhuar i demokracisë. “Kundërshtonte mënyrën si gjërat bëheshin, shpejtësinë si bëheshin, si bëhej arti dhe si arti përzgjidhej. Më vonë fliste për mënyrën se si impaktonte politika mbi territorin. Ai mendonte se politika ishte kafshë e keqe”, tha Shkreli. Veprat në arkitekturë e dëshmojnë lirinë e brendshme në forma novatore. “Për mua, Maksi ishte më piktori i arkitektëve e më arkitekti i piktorëve. Stolat te parku i liqenit kanë shumë ekspresionizëm. Më ulëritësja e veprave të tij është pallati me kuba i Kadaresë”, tha Shkreli. Nga Parisi ku jeton, çifti i shkrimtarëve Ismail dhe Helena Kadare kanë dhënë një mesazh ngushëllimi. “Nuk ishte e lehtë për ty lamtumira, Maks Velo! Emri yt do të kërkonte gjithnjë kujtesën. Dhe do ta kishte gjithmonë atë të qartë e të ndritshme, ashtu siç ishte imazhi yt”, thonë shkrimtarët Kadare.

Maks Velo do të prehet në Tufinë, nën hijen e një peme. Me shuarjen e tij, vendi ka humbur një zë të domosdoshëm.