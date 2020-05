Legalizimi i kanabisit, Kryemadhi përshëndet distancimin e zyrës së BE në Tiranë: Bashkë të luftojmë dezinformimin!

Monika Kryemadhi, kryetarja e LSI ka përshëndetur deklaratën e zyrës së BE në Tiranë që u distancua nga deklarata e kryeministrit Edi Rama, i cili paralajmëroi legalizimin e kanabisit në vend për arsye mjekësore.

Përmes një postimi në Twitter, Kryemadhi thekson se populli shqiptar kërkon e meriton jetesë me standarte të BE.

“Bashkë të luftojmë dezinformimin dhe ti sigurojmë shqiptarëve një qeveri përtej propagandës, që realizon 15 kushtet e integrimit dhe çon përpara ëndrrën evropiane”, – shkruan ndër të tjera Kryemadhi.

REAGIMI I PLOTE

@EUinAlbania për distancimin e qartë nga fushata dizinformuese e @Ediramaal në keqpërdorimin e imazhit të BE për të justifikuar rikanabizimin e vendit për efekt elektoral.

Sot në ditën e Evropës dhuna shtetërore nuk kurseu shoqërinë civile, e cila protestonte ndaj aktit korruptiv të pastrimit të parave në dëm të trashëgimisë kombëtare. Populli shqiptar kërkon e meriton jetesë me standarte të BE, ndaj inkurajojmë më shumë qëndrime të tilla me vlerë për opinionin publik dhe besimin e tyre te institucionet e pavarura të BE. Bashkë të luftojmë dezinformimin dhe ti sigurojmë shqiptarëve një qeveri përtej propagandës, që realizon 15 kushtet e integrimit dhe çon përpara ëndrrën evropiane.