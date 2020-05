Legalizimi i kanabisit për arsye mjekësore, Rama jep detaje për draftin: Do jetë gati shumë shpejt

Në konferencën me ambasadorin e BE-së, Luigi Soreca në selinë e BE-së, në Tiranë, numri një i Qeverisë ka dhënë detaje të reja në lidhje me draftin për kultivimin e kanabisit dhe legalizimin e tij për qëllime mjekësore në Shqipëri.

Sipas Ramës, për draftin ka mbi një vit që po punohet. Ai thekson se Shqipëria është konsultuar me ekspertët më të mirë ndërkombëtarë dhe vendas.

“Kemi 1 vit që punojmë për këtë draft, do jetë gati për pak, ne nuk bëjmë punë pa u konsultuar me ekspertë të huaj dhe tanët. Gjëja kryesore që bëjmë dhe na ka dalë është konsultimi me eksperiencat e tjera. Ne nuk shpikim asgjë, mësojmë nga të tjerët, adaptojmë nga të tjerët. Do jetë gati drafti shumë shpejt, ashtu si drafti për amnistinë fiskale”,- u shpreh Rama në konferencë.