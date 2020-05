Maks Velo: Askush nuk u bë Krisht dhe nuk kërkoi falje, vlera jonë ishte te mungesa

Fatmira Nikolli – “Që kur arrestoheshim, derisa liroheshim ose vdisnim, ishim vetëm një numër. Sa më shumë donte të na zhvleftësonte shoqëria, aq më tepër rritej vlera jonë. Vlera jonë ishte në mungesën e secilit. Ne i mungojmë shoqërisë, prandaj ajo na numëron”, rrëfehej Maks Velo.

Tani shoqëria nderon figurën e këtij denoncuesi të padrejtësive, i cili e botoi i pari dosjen e plotë të përndjekjes, të tërhequr pranë AIDSSH dhe ka ende mes atyre që e dënuan, që mbajnë poste të larta publike e sot po shprehen për largimin e tij. E gjitha kjo dinamikë zbulon marrëdhënien tonë me të shkuarën e të sotmen, që duhet të jetë më e sinqertë dhe e vërtetë, siç këmbëngul Maks Velo në një dokumentar të ‘NBC’. “Askush nuk numërohet kështu si ne. As diktatori. Për askënd nuk bëhen kaq merak, por ne na verifikojnë çdo çast. Kjo është situata biblike…”. Artisti, arkitekti, krijuesi origjinal e rebel, i lindur në Paris, i diplomuar në Tiranë, i dënuar për agjitacion e propagandë në Spaç, me punë të rënda në minierë dhe i pranishëm e aktiv në jetën publike të kryeqytetit 30 vitet e fundit, me botime, projekte dhe nisma të reja.

Në vitin 2018, Maks Velo tërhoqi dosjen e tij pranë AIDSSH dhe ndërmori hapin e madh për botimin e saj, duke denoncuar makinacionet e sistemit për shënjestrimin e artistëve dhe tjetërsimin e individit në diktaturë. “Jetë paralele” dhe shumë nga veprat e tij që e zbërthyen në detaj regjimin komunist janë dëshmi autentike të një të kaluare komplekse, trashëgimi i një personaliteti të rrallë si Maks Velo.

“Ngriheshin në detyrë, sa më shumë veta të dënonin e të pushkatonin. Edhe hetuesi im, Dhimitër Shkodrani, pushkatoi në Fier Xhavit Sallakun, nënkryetarin e Komitetit Ekzekutiv, ndaj u gradua, erdhi në Tiranë dhe do të më hetonte mua, madje donte të më pushkatonte se kisha akuza të rënda që të çonin në pushkatim. Nuk e di se kush ka ndërhyrë që më ndryshuan akuzat. Atëkohë ishin arrestuar Edison Gjergo e Ali Oseku, kështu që e kisha radhën unë. Sigurisht, ishte peshqesh i Lidhjes së Shkrimtarëve, që për mua s’ishte Lidhje Shkrimtarësh por kriminelësh, sepse nuk ka Lidhje Artistësh që të dënojë njerëzit e vet. Unë s’kisha vrarë njeri; kisha disa vizatime që mund t’i kritikonin se nuk i pëlqenin, po s’kishin lidhje me krimin. Kujtim Buza thoshte se Maksi është kundër grave socialiste e realizmit, por unë nuk kisha shkruar se isha kundër, unë bëja punën time, ata të veten. Arti është perceptim personal, është mbivendosje, është sjellje e re. Është tjetër gjë se kush ka vlerë, por s’ke të drejtë ta zhdukësh, siç më kanë shkrirë e djegur 248 punë”, ka rrëfyer Maks Velo për “Gazeta Shqiptare”.

Në të njëjtën bisedë, ai rrëfente merakun se prej tij, familja iu shkatërrua. “Burgu i shkatërroi ata të shtëpisë sime. Motra, Diana, atë ditë që unë u arrestova, pati një krizë dhe e çuan në spital. Pastaj e hoqën nga puna edhe Dianën, edhe Rozën. Pirron e hoqën nga kryekirurg në Vlorë, në Himarë. Babai vdiq i dëshpëruar më 1982 kur unë isha në Spaç, por shyqyr Zotit, nuk i hoqën nga Tirana, edhe pse bënë 100 të zeza të tjera. Por, ajo kohë nuk ka marrë fund, vazhdojnë lidhjet indirekte me të gjitha mënyrat. Realizmi socialist vazhdon në forma të tjera. Askush nuk u bë Krisht dhe nuk kërkoi falje. Unë e botova librin për të cilat u bëra kriminel”.