Nga divorci me ish-bashkëshortin tek njohja me Eduartin në studio. Arbana Osmani shtatzënë për herë të dytë

Arbana Osmani ka zgjedhur ditën e saj të lindjes, por edhe të partnerit të saj, Eduart Grishaj për të njoftuar se tashmë çifti është në pritje të fëmijës së tyre të parë. ‘Gëzuar ditëlindjen gjysmës time më të mirë, shokut tim të ngushtë, njeriut që ka rrëmbyer zemrën time (që shumë shpejtë do të bëhet baba). Të dua” shkroi moderatorja duke bërë kështu publik lajmin që prej kohësh përflitej nga miqtë e afërt. Por si nisi historia e dashurisë në studio e Top Channel e tashmë po “kurorëzohet” me ardhjen në jetë të një fëmije. Arbana Osmani për shumë vite zgjodhi ta mbante të fshehtë historinë e saj të dashurisë me Arditin, bashkëshortin e saj. Daljet publike të saj me partnerin ishin të rralla, për të mos thënë fare.

Edhe kur çifti u bë prindër të Jon, Arditi ruajti një profil të ulët në media. Më përpara u publikua lajmi për lidhjen e re të Arbanës, sesa divorci me financierin 8 vjet më të madh me të cilin ishte së bashku prej 16 vitesh. Megjithatë bëhet me dije se çifti i kishte dhënë fund kësaj historie disa kohë më parë. Ndërkohë që Arbana përgatitej për “Dua të të bëj të lumtur”, ajo dhe regjisori i saj nisën me hapa të avasht një raport, që shpejt tërhoqi vëmendjen e gjithë stafit. Dyshja nuk e fshehu kurrë këtë shkëndijë, madje as kur lajmi u publikua. Të pashqetësuar që të dy vijuan punët e tyre në emision, por edhe udhëtimet së bashku pa i fshehur edhe pozat së bashku. Megjithatë moderatorja apo regjisori nuk floën kurrë publikisht për njëri-tjetrin duke zbuluar copëza të kësaj dashurie nga rrjetet sociale. Kjo deri para pak ditësh, ku prezantuesja e “Dua të të bëj të lumtur”, vendosi që të zbulonte vetë se tashmë marrëdhënia me Eduarti ishte më shumë sesa një histori e zakonshme. Prej pak kohësh çifti ka nisur edhe bashkëjetesën, teksa tashmë presin që të bëhen prindër për herë të parë. Kujtojmë se së bashku me ta jeton edhe Joni, djali i Arbanës.