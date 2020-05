“Teatri në pronësi të Bashkisë”, Pollo: Të fokusohemi te 15 kushtet, nuk na duhen kushte të reja

Ish ministri i arsimit Genc Pollo keshillon qeverine qe te fokusohet te 15 kushtet e vena nga Bruksesi per hapjen e negociatave. Por teksa permend vendimin per Teatrin Kombetar i cili kalon ne pronesi te Bashkise, z.Pollo shprehet se Shqiperise nuk i duhen kushte te reja per integrimin ne BE.

“Një hap tjetër i dobishëm nga @EUinAlbania do të ishte një pozicionim më i qartë mbi #TeatrinKombetar

Komisioneri @OliverVarhelyi me të drejtë tenton të restaurojë kredibilitetin e procesit të zgjerimit të #BE. Duhet të fokusohemi tek #15Kushtet. Nuk na nevojiten kushte të tjera!”- shprehet z.Pollo.