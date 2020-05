Doni t’iu ndihmojnë fëmijët në punët e shtëpisë? Ja disa mënyra të lehta

Le ta pranojmë, punët e shtëpisë janë një lloj i ngjashëm me vizitat tek dentisti, askush nuk i pëlqen, disa madje e kanë frikë atë, por duhet të bëhet.

Kur të keni fëmijë, bërja e detyrave të shtëpisë mund të duket si një detyrë e pamundur (dhe pa mbarim). Të mësosh fëmijët të ndihmojnë është një zgjidhje ideale për këtë problem zhgënjyes, transmeton Telegrafi. Jo vetëm që i bëni punët më të shpejta, ju i mbani fëmijët të zënë dhe të lumtur – kjo është ëndrra, apo jo?

Këtu janë katër ide të thjeshta për t’i bërë fëmijët të ndihmojnë rreth shtëpisë.

Jep shpërblime

Ryshfeti mund të mos jetë etik por sigurisht që funksionon – sidomos me fëmijët. Nëse nuk kanë dëshirë të ndihmojnë me punët e shtëpisë, provoni të zbatoni një sistem shpërblimesh. Një orë ndihmë merr nga shfaqja e tyre e preferuar televizive, ju do të bëni darkën e tyre të preferuar. Ju madje mund të bëni një tabelë argëtuese për të ndjekur shpërblimet e tyre.

Përdorni produkte argëtues dhe shumëngjyrësh

Kur u jepni fëmijëve detyrat e pastrimit, mendoni bukur dhe argëtim sesa bruto dhe të mërzitshëm. Nëse ata po fshijnë sipërfaqet, ndihmojini ata të përziejnë llakun e tyre duke përdorur produkte të zakonshëm shtëpiak në vend të markave të supermarketeve toksike dhe të shtrenjta.

Përpjekja e ekipit

Detyrat e mërzitshme janë gjithmonë më të durueshme kur keni dikë që t’i bëjë ato. Nëse keni më shumë se një fëmijë, jepini atyre detyrat që mund të bëjnë me ju. Në këtë mënyrë, punët do të bëhen më shpejt dhe ata do të argëtohen më shumë duke i bërë ato.

Konkurrencë e shëndetshme

Nuk ka asgjë të keqe me një konkurrencë pak të shëndetshme, kështu që pse të mos vendosim punët si lojëra? Kjo do të kërkojë një ndërhyrje të vogël prindërore për të siguruar që çdo fëmijë të fitojë, por është një mënyrë e sigurt për t’u siguruar që fëmijët të argëtohen – madje mund të harrojnë se po bëjnë punët e shtëpisë!