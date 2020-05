Kryeministri Edi Rama përmes një postimi në ‘Facebook’ njoftoi një masë tjetër lehtësuese. Bëhet fjalë për autoshkollat të cilat zhvillojnë kurset e patentave apo dhe provimet, të cilat kanë mbetur përgjysë, për shkak të përhapjes së COVID-19.

Rama bëri me dije se hapja do të bëhet përmes dy fazave, duke pasuar me disa rregulla që duhen respektuar.