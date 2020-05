Procedura e saktë për të rritur masën e pensionit, rishqyrtimi dhe aplikimi

Voltiza Duro – Pas marrjes së vendimit të caktimit të masës së pensionit, jo pak përfitues shfaqin pakënaqësi në lidhje me pagesën që iu takon. ‘Gazeta Shqiptare’ publikon sot procedurën që duhet të ndjekin pensionistët për të rritur masën e pensionit duke bërë paraprakisht një kërkesë në portalin qeveritar e-albania si dhe dokumentacionin e plotë që duhet të dorëzojnë të interesuarit.

Masa e pensionit

Pas marrjes së vendimit të caktimit të pensionit, përfituesi ka të drejtë të aplikojë për rishqyrtim pensioni për të dorëzuar dokumentacion shtesë, për një masë më të lartë përfitmi ose për zgjatjen e afatit të përfitimit për pensionet invalid, familjar dhe suplementar të parakohshëm. “Ky shërbim ju ofron mundësinë për të plotësuar një kërkesë online për rishqyrtimin e përfitimit tuaj (sipas Ligjit nr. 7703, datë 11.5.1993 “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar).”-theksohet në portalin qeveritar e-albania. Për të pasur akses në këtë të fundit, të interesuarit duhet të regjistrohen si qytetar në portal dhe të plotësojnë formën përkatëse për këtë kërkesë, e cila do të hapet menjëherë pas klikimit të butonit “Përdor” në krah të këtij shërbimi. Më tej në portal bëhet me dije se numri i sigurimit plotësohet paraprakisht në momentin që aplikanti hyn në portal me kredencialet e tij përkatëse. “Me informacionin e numrit tuaj të sigurimit plotësohen automatikisht edhe të dhënat e tjera nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore. Ju duhet të plotësoni formularin sipas fushave. Numri dhe data e protokollit do plotësohet nga punonjësit tanë. Ju mund ta ruani formën si draft për të vazhduar në një moment tjetër ose mund ta dërgoni menjëherë për procesim në serverin e Institutit të Sigurimeve Shoqërore.”,-nënvizon e-albania për të gjithë pensionistët që dëshirojnë të aplikojnë për rishqyrtim të masës së pensionit. Ndërkohë të gjithë aplikantët pasi të kenë përdorur këtë shërbim elektronik, duhet të paraqiten në zyrat e agjencive lokale për të dorëzuar dokumentacionin e kërkuar. Formula e përllogaritjes së pensionit të pleqërisë është: Pension social (bazë) plus një shtesë që është 1% për çdo vit sigurimi, për çdo vit punë, të bazës mesatare të vlerësuar për gjithë periudhën që individi ka paguar kontributet. Një qytetar që ka filluar punën në vitin 1975 deri në 2018-ën, pa ndërprerje, pra ka 43 vite pune me kontribute. Pensioni do të llogaritet nga viti 75′ kur individi ka filluar punë për herë të parë, deri në 2018-ën me pagat që ai ka gëzuar. Këto paga referuese i shërbejnë individit nga dita që ka filluar punë deri në 31 dhjetor të 1993-it e këto paga kanë koeficentët e vet të indeksimit. Baza e vlerësuar për llogaritjen e pensioneve llogaritet si raport i shumës së pagave, për të cilat janë paguar kontributet, me periudhën që njihet si periudhë sigurimi. Për periudhën e sigurimit nga data 1.1.1994 e në vazhdim, për llogaritjen e bazës së vlerësuar, merret shuma e pagave, për të cilat janë paguar kontributet nga data 1.1.1994 deri në fund të periudhës së sigurimit. Për periudhën e sigurimit në institucione dhe ndërmarrje shtetërore para datës 1.1.1994, për llogaritjen e bazës së vlerësuar, merren pagat referuese, të përcaktuara me vendim të Këshillit të Ministrave. Për periudhën e sigurimit në ish-kooperativat bujqësore, për llogaritjen e bazës së vlerësuar, merren pagat referuese të caktuara me Vendim të Këshillit të Ministrave. Në rastet kur personi i siguruar ka periudhë sigurimi para dhe pas datës 1.1.1994, baza e vlerësuar llogaritet si mesatare aritmetike e ponderuar e bazës së vlerësuar të periudhave të sigurimit, si ish-punonjës i institucioneve apo ndërmarrjeve shtetërore dhe ish-anëtar i kooperativave bujqësore përpara vitit 1994 si dhe e periudhave të sigurimit si person i punësuar, i vetëpunësuar apo ekonomikisht aktiv pas datës 01.01.1994. Për efekt të llogaritjes së pensioneve me datë fillimi pas 1.1.2016 e në vazhdim, baza e vlerësuar mesatare do të llogaritet bazuar në pagat referuese sipas llojit të punës ose funksionit përpara datës 01.01.1994 si edhe mbi pagat individuale mbi të cilat janë paguar kontributet sipas viteve, nga 01.01.1994 deri në 31.12.2015, të indeksuara me indeksin që del nga pjesëtimi i pagës minimale në shkallë vendi të vitit 2015 me pagën minimale të vitit 1994 ose me pagën minimale të vitit përkatës. Koeficientët e indeksimit sipas viteve përcaktohen me Vendim të Këshillit të Ministrave. Koeficienti i indeksimit para vitit 1994, aktualisht është 8.59. Për llogaritjen e pensionit përdoret formula: PP (Pensioni i pleqërisë) =PS (Pension Social) *(shumëzuar) vjetërsi kontributive të realizuara/vjetërsi kontributive që kërkohet +1/100* (shumëzuar) vite sigurimi* (shumëzuar) BV ( baza e vlerësuar)

Dokumentet që mund të dorëzohen për rritjen e masës së pensionit:

Kopje e kartës së identitetit ose certifikatë personale;

Certifikatë familjare;

Vërtetim për pagat pas vitit 1993;

Vërtetim nga arshiva e ISSH-së, DRSSH-së për vjetërsi në punë;

Vërtetim për kontributet si i vetëpunësuar në bujqësi;

Vërtetim për kohën e kryerjes së shërbimit ushtarak;

Vërtetim nga shkolla, kur fëmija është 18 vjeç – 25 vjeç;

Vërtetim nga Tatim Taksat për pjesëtarët që ka në ngarkim;

Vërtetim nga Zyra e Punës si punëkërkues;

Fotokopje të kontratës me KESH-in;

Dëshmi penaliteti për të përndjekurit politikë;

Vërtetim i kohës së vuajtjes së dënimit (të përndjekurit politikë);

Diplomën e shkollës së lartë;

Fletëdrejtimi për në KMCAP dhe fletëdaljet nga spitali;

Analiza mjekësore sipas diagnozës;

Vërtetim identiteti;

Aktverifikim

Vendim gjykate;

Deklaratë individuale per punësim (e përvitshme) mod. 09;

Deklaratë individuale që nuk jam i punësuar (mod. 08);

Vërtetim i pagës referuese modelar nr.02;

Vërtetim i pagës mesatare referuese modelar nr.03;

Vërtetim i viteve të shërbimit modelar nr.03;

Vërtetim për derdhje të kontributit suplementar nr.08;

Vërtetim page referuese të përfitimit shtetëror suplementar;

Vërtetim për periudhën e shërbimit në funksion apo detyrë;

Vërtetim për derdhje të kontributit suplementar;

Vërtetim i pagës referuese;

Vërtetim për periudhën e shërbimit;