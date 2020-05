Shoqata: Strasburgu rivendosi në afat 25 mijë vendimet e ATP-së

Shoqata “Pronësi me Drejtësi” u kërkon të gjithë pronarëve shqiptarë, pronat e të cilëve janë vlerësuar më pak se 10% e vlerës së pronës sipas zërit kadastral aktual të saj, të ankohen drejtpërsëdrejti në Gjykatën Europiane për të Drejtat e Njeriut. Gjithashtu, shoqata u kërkon 25 mijë pronarëve në të gjithë vendin të verifikojnë në Agjencisë së Trajtimit të Pronave nëse janë kryer vlerësime të së drejtës së tyre për kompensim dhe të ushtrojnë pa vonesë të drejtën e ankimit në gjykatat kompetente duke përdorur si bazë për rivendosjen e tyre në afat vendimin e GJEDNJ për çështjen n. 29026/06 Agim Beshiri etj. kundër Shqipërisë dhe 11 aplikime të tjera. Ky vendim është drejtpërsëdrejti i zbatueshëm në sistemin tonë të brendshëm.

Pronarët

Përmes një njoftimi për mediat shoqata ka argumentuar katër pika të vendimit të Strasburgut, të cilat shkojnë në favor të pronarëve. Nëpërmjet vendimit të fundit, GJEDNJ kërkon nga çdo pronar shqiptar që nuk është dakord me vlerën dhe formën e kompensimit ta kundërshtojë atë si fillim para gjykatave kompetente shqiptare. Shoqata bën të ditur se sipas këtij vendimi çdo pronar shqiptar, prona e të cilit është vlerësuar më pak se 10% e vlerës që ajo pronë ka sipas zërit kadastral aktual, ka të drejtë të bëjë ankim në GJEDNJ, pa shteruar mjetet e brendshme juridike. Vendimi i Strasburgut i jep të drejtë çdo pronari nga sot duhet të verifikojë nëse Agjencia e Trajtimit të Pronës (ATP) ka shpallur vlerësim të pronës së tij në Buletinin e Njoftimeve Zyrtare dhe nëse nuk e ka të mundur të bëjë këtë verifikim, t’i drejtohet pa asnjë vonesë ATP-së për t’u informuar për këtë qëllim. Ky verifikim është i domosdoshëm, sepse nga sot të gjithë pronarët që duan të ushtrojnë të drejtën e ankimit ndaj vlerësimeve të ATP-së rivendosen në afat për ta bërë diçka të tillë para gjykatave kompetente (pra nuk ka më rëndësi koha e publikimit të vlerësimit në Buletinin e Njoftimeve Zyrtare); Shoqata bën të ditur me anë të vendimit të tij Strasburgu ka vendosur rivendosjen në afat vlen edhe për pronarët, pronat e të cilëve nuk janë vlerësuar nga ATP brenda afatit 3-vjeçar. Shoqata fton pronarët të vijojnë të vendosur betejat ligjore për mbrojtjen e pronave të tyre, të cilat çdo ditë e më shumë po marrin vlerë në tregun e pasurive të paluajtshme. Gjithashtu, shoqata i kujton qeverisë shqiptare se mungesa e investimeve në Shqipëri ka një kosto shumë herë më të lartë për shoqërinë sesa çmimi që ajo duhet t’u paguajë pronarëve shqiptarë për rikthyer moralin dhe kulturën e respektimit të së drejtës së pronës në vend. “Vendimi i GJEDNJ për çështjen n. 29026/06 Agim Beshiri etj. kundër Shqipërisë dhe 11 aplikime të tjera është një precedent për shoqëritë e vendeve anëtare të Këshillit të Europës, të cilat i kuptojnë drejt kufijtë e mbrojtjes që siguron për to neni 1 Protokolli 1 i KEDNJ-së në situata të riparimit të shkeljeve masive të së drejtës së pronës. Njëkohësisht, sipas informacioneve paraprake që dispononon Shoqata, përfaqësues ligjorë të 12 familjeve të çështjes n. 29026/06 Agim Beshiri etj kundër Shqipërisë po përgatiten për ta apeluar këtë vendim në Dhomën e Madhe të GJEDNJ-së”-thuhet në njofti-min e Kryesisë së Shoqatës Pronësisë me Drejtësi.

Vendimi i Strasburgut, katër përfitimet për pronarët

1. GJEDNJ kërkon nga çdo pronar shqiptar që nuk është dakord me vlerën dhe formën e kompensimit ta kundërshtojë atë si fillim para gjykatave kompetente shqiptare.

2. Çdo pronar shqiptar, prona e të cilit është vlerësuar më pak se 10% e vlerës që ajo pronë ka sipas zërit kadastral aktual, ka të drejtë të bëjë ankim në GJEDNJ, pa shteruar mjetet e brendshme juridike.

3. Çdo pronar nga sot duhet të verifikojë nëse Agjencia e Trajtimit të Pronës (ATP) ka shpallur vlerësim të pronës së tij në Buletinin e Njoftimeve Zyrtare dhe nëse nuk e ka të mundur të bëjë këtë verifikim, t’i drejtohet pa asnjë vonesë ATP-së për t’u informuar për këtë qëllim. Ky verifikim është i domosdoshëm, sepse nga sot të gjithë pronarët që duan të ushtrojnë të drejtën e ankimit ndaj vlerësimeve të ATP-së rivendosen në afat për ta bërë diçka të tillë para gjykatave kompetente (pra nuk ka më rëndësi koha e publikimit të vlerësimit në Buletinin e Njoftimeve Zyrtare);

4. Rivendosja në afat vlen edhe për pronarët, pronat e të cilëve nuk janë vlerësuar nga ATP brenda afatit 3-vjeçar.