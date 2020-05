Turqia rifillon jetën pas izolimit prej COVID 19, hapen qendrat tregtare dhe ato estetike

Qendrat tregtare, berberët dhe sallonet e bukurive janë lejuar të rihapen në të gjithë Turqinë pas një mbylljeje gati dy-mujore, me masa të rrepta sigurie dhe higjene si pasojë e koronavirusit të ri.

Lehtësimi i kufizimeve është fillimi i një normalizimi, pasi numri i vdekjeve dhe numri i infeksioneve në vend po bie.

Të Dielën, të moshuarit u lejuan të dalin për herë të parë që prej shtatë javësh, pasi iu nënshtruan një shtetrrethimi që nga 21 marsi. Në 24 orët e fundit, Turqia regjistroi 47 vdekje dhe 1,542 raste të reja, duke rritur numrin e përgjithshëm të vdekjeve në 3.786 dhe 138,657 numrin e infeksioneve.

Sipas Këshillit të Qendrave Tregtare, personeli dhe klientët duhet të mbajnë maska ​​dhe të vazhdojnë të respektojnë rregullat e distancës fizike në të gjitha qendrat tregtare. Administratorët e qendrës duhet gjithashtu të përdorin termometra, të përdorin dezinfektues dhe të marrin masa për të parandaluar grupet e mëdha, tha grupi në një njoftim për shtyp.

Restorantet dhe kafenetë në qendra tregtare do të qëndrojnë të mbyllura. Lehtësimi i bllokimit do të thotë që fëmijët nën 14 vjeç do të lejohen jashtë në 13 maj për disa orë, ndërsa ata të moshës 15-20 vjeç do të mund të dalin nga shtëpitë e tyre në këmbë më 15 maj, duke mbajtur edhe maska, shkruan Al Jazeera.

Gjithashtu nga sot, qytetarët u lejuan të dalin përsëri nga shtëpitë e tyre pas shtetrrethimit 48-orësh.

24 qytetet dhe provincat, përfshirë Stambollin dhe Ankaranë me popullsi të dendur, vijon të mbeten mbyllur udhëtimet në tokë, ajër dhe det – përveç transportit të mallrave thelbësore. Kufizimet për rajone të rëndësishme turistike si Antalia u hoqën kohët e fundit./bota.al/