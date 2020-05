Vala e dytë e COVID-19? Shkencëtarët: Duhet të jemi vigjilentë

“Është koha për të lehtësuar bllokimin, por duhet të jemi vigjilentë për një valë të dytë të mundshme të infeksioneve,” thotë Ben Cowling, një epidemiolog në Universitetin e Hong Kongut, i cili po ndjek situatën në Kinë. Nëse vjen një valë e dytë, me shumë mundësi do të shfaqet deri në fund të prillit.

Por disa studiues thonë se situata në Kinë është e ndryshme sepse qeveria e saj veproi në mënyrë agresive, duke përdorur masa distancuese sociale për të ngadalësuar përhapjen, shumë testime dhe izolimin e njerëzve të infektuar për të izoluar burimet e mundshme të transmetimit.

Kjo strategji e ndihmoi vendin të përmbajë shpërthimin. Por kombet e tjera, si Italia dhe Spanja, janë përqendruar kryesisht në ngadalësimin e virusit përmes distancimit social, pa testime intensive. Ata do të përballen me më shumë sfida kur të përpiqen të kthehen në jetën normale, thotë Cowling.

Vala e dytë

Virusi do ta kishte të vështirë të rishfaqej nëse një pjesë e konsiderueshme e njerëzve, midis 50% dhe 70%, do të infektoheshin dhe do të bëheshin imunë, thotë Leung. Por ai vëren se edhe në Wuhan ku ndodhen më shumë se gjysma e 81,000 rasteve të Kinës – numri i atyre njerëzve të infektuar dhe që tashmë janë imunë ndaj sëmundjes është ndoshta më pak se 10% – që do të thotë se ka shumë njerëz ende të prekshëm nga infeksioni. Një vaksinë do ta rriste përqindjen e njerëzve imunë, por vaksina do të paktën një vit për të qenë gati.

“Këta numra nuk na lejojnë një lehtësim të masave,” thotë ai.

Për të kuptuar rrezikun e lehtësimit të masave “ju duhet të shikoni se çfarë ka ndodhur në Hong Kong me rikthimin,” thotë Tatem. Hong Kongu, si dhe Singapori dhe Tajvani, e përmbajtën përhapjen fillestare të koronavirusit me testime intensive dhe gjurmim të kontakteve.

Por gjatë javës së fundit, të tre rajonet kanë parë një rritje të infeksioneve të reja. Shumica ishin udhëtarët nga jashtë, por edhe disa transmetime lokale janë zbuluar. Të tre rajonet tani kanë ndaluar përkohësisht vizitorët ndërkombëtarë dhe po i rivendosin banorët në një karantinë dy-javore.

Masat e izolimit duhet të qetësohen “gradualisht, me shumë kujdes dhe mbikëqyrje të jashtëzakonshme”, thotë Tatem.