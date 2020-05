Deputetja e PS i dhuron lule infermierëve, por nuk ka as maskë dhe as doreza

Sot në ditën Botërore të Infermierëve, deputetja e PS-së për qarkun e Durrësit Klodjana Spahiu së bashku me Taulant Ballën ishin në spitalin Shefqet Ndroqi për t’i dhuruar lule infermierëve në shenjë falenderimi dhe respekti për punën e tyre.

Por ajo që ra në sy ishte fakti që deputetja, me profesion mjeke nuk mbante as maskë dhe as doreza. Kujtojmë se tashmë me rihapjen e shumicës së bizneseve vendosja e maskave dhe e dorezave është bërë e detyrueshme, aq më tepër në spitale që rreziku i infektimit është edhe më i madh.