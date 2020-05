Ekspertët: Sëmundja misterioze e fëmijëve në Britani – vetëm maja e ajsbergut

100 fëmijë në Britani të Madhe kanë kontraktuar “sëmundjen Kawasaki të lidhur me koronavirusin” – dhe është vetëm “maja e ajsbergut”, paralajmërojnë ekspertët.

Mjekët fillimisht raportuan një sulm te fëmijët duke u pranuar në kujdes intensiv me një sindromë të re misterioze inflamatore kërcënuese për jetën muajin e kaluar.Ekspertët kanë kryer hulumtime për të kuptuar gjendjen, e cila mendohet se ka prekur midis 75 dhe 100 fëmijë në Britaninë e Madhe, përfshirë një djalë 14-vjeçar që ka vdekur.

Liz Whittaker, një pedagoge klinike në sëmundjet infektive pediatrike dhe imunologjinë në Kolegjin Mbretëror në Londër, paralajmëroi se rastet e deritashme mund të jenë vetëm ‘maja e ajsbergut’.Ajo gjithashtu tha se nga të dhënat e mbledhura në vetëm dy javë, mendohet se kulmi i sindromës së re po pason kulmin e Covid-19 me rreth dy deri në tre javë.

Whittaker tha se shumica e fëmijëve dolën negativë me Covid-19, por të gjithë kishin antitrupa pozitivë ndaj virusit.Ajo sugjeron që kjo mund të tregojë që disa fëmijë kanë një përgjigje të vonuar ndaj virusit disa javë pasi të infektohen.”Ne e kemi quajtur sindromë multi-sistem inflamatore pediatrike, e cila shoqërohet përkohësisht me SARS-CoV-2. Ne jemi të kujdesshëm për ta bërë këtë, pasi nuk mund të themi që çdo fëmijë i vetëm ka Covid në kohën kur nuk ndihet mirë. Ky fenomen i ri po ndodh në mes të një pandemie, kështu që duket e arsyeshme të sugjerosh që të dy gjërat janë të lidhura,” ka thënë Whittaker për mediat.

Rastet e para janë shfaqur në fund të prillit, ku mjekët raportuan se fëmijët kishin një sëmundje të ngjashme me Kawasaki – një gjendje shumë e rrallë inflamatore që prek zakonisht fëmijët nën pesë vjeç. Whittaker thotë që shumica e tyre kishin simptoma të ngjashme si skuqje, sy të kuq dhe një gojë të kuqe, si dhe ethe. Michael Levin, një profesor i pediatrisë dhe shëndetit ndërkombëtar të fëmijëve në Kolegjin Mbretëror në Londër, tha se problemi lidhet qartë me pandeminë Covid, pasi është shfaqur ndërsa numri i rasteve me infeksion u rrit.

“Por ne vetëm filluam t’i shohim këta fëmijë rreth një muaj ose gjashtë javë pas rasteve të Covid, i cili sugjeron se ai kishte një mekanizëm tjetër. Arsyeja e dytë për të menduar se kishte një mekanizëm tjetër është se shumica e fëmijëve ishin negativë ndaj virusit. Ne mendojmë se kjo sëmundje përfshin një reagim të pazakontë imunitar ndaj virusit,” tha Levin.

Ai tha se ekspertët po përpiqen të kuptojnë më shumë për gjendjen, në mënyrë që dinë mënyrën më të mirë për trajtimin e fëmijëve të prekur nga sëmundja misterioze.Një hulumtim është duke u zhvilluar ndërkohë, me të dhënat e hershme që pritet të publikohen javën e ardhshme. Mjekët u kanë kërkuar prindërve të kërkojnë ndihmë mjekësore nëse vërejnë ndonjë nga simptomat te fëmijët e tyre./TCH