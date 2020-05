Flirt i ri në showbizzin shqiptar/ Trejsi Sejdini “kthen sytë” nga Noizy

Trejsi Sejdini prej disa muajsh është larguar nga Shqipëria. Pas përfshirjes së emrit të saj në çështjen e ish-të dashurit, missi vendosi të shkonte në SHBA ku dhe të provonte pasarelat ndërkombëtare. Ashtu si vetë ajo e ka thënë jeta në Amerikë nuk është si në Tiranë, megjithatë duket se bukuroshja ka vendosur të qëndrojë atje për disa kohë.

Një nga postimet e fundit të bërë në rrjetet sociale, ka intriguar fansat, duke hamëndësuar për një lidhje mes saj dhe Noizyt. Me një pozë seksi, Trejsi ka pozuar veshur me linjën e rrobave të reperit të mirënjohur dhe gjithashtu e ka taguar edhe vetë Noizyn në këtë postim. Natyrisht që kjo është vetë hija e parë e dyshimit që mes dy personazheve mund të jetë një flirt, apo ndoshta vetëm një pozë e rastësishme me veshjet e mikut të saj.