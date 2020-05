Deputeti Alimadhi lë spitalin COVID-2, rrëfen betejën me koronavirusin: Mbi qindra herë i shpuar nga gjilpërat, nuk mbanin më damarët

Deputeti Adriatik Alimadhi, i cili rezultoi pozitiv me COVID-19 disa ditë më parë duket se e ka fituar betejën me virusin vdekjeprurës. Përmes një statusi në ‘Facebook’ Alimadhi shkruan se pas 49 ditësh po lë spitalin “Shefqet Ndroqi”, i tranformuar në spital COVID2.

Në statusin në fjalë, deputeti Alimadhi rrëfen dhe betejën me COVID-19. “Momentet më të vështira për mua ishin: Kur u mbylla ditën e parë në dhomën e spitalit. Mbi qendra herë i shpuar nga gjilpërat, sa nuk mbanin më damarët. Nuk ngopesha edhe me 2 burime oksigjeni. Përdora oksigjenin e vëllait tim Fatosit, pra 30 litra oksigjen”, shkruan ndër të tjera deputeti.

Ndër të tjera, deputeti falenderon dhe bluzat e bardha për përkushtimin dhe shërbimin.

“MIRENJOHJE PER BLUZAT E BARDHA.

Sinqerisht ju falenderoj nga zemra që më shërbyet me perkushtim dhe më dhatë JETEN TE JETOJ”, shton Alimadhi.

Statusi i plotë:

Te dashur miq,

Sot po e le spitalin pas 49 ditesh.

Dashte Zoti nuk e shoh me kurre.

Momentet me te veshtira per mua ishin:

Kur u mbylla diten e pare ne dhomen e spitalit.

Hyrja ne pavion, infermierja, dy bidona uje gjysem litri.

97 here te perdorura gjithe naten. Aspak gjume.

Mbi qindra here i shpuar nga gjilperat, sa nuk mbanin me damaret.

Kur u perkeqesova ne spitalin infektiv bllokimin e frymemarrjes.

Nuk ngopesha edhe me 2 burime oksigjeni. Perdora oksigjenin e vellait tim Fatosit, pra 30 litra oksigjen.

Nderhyrja e doktoresh Neviles me kthehu ne jete.

Moment tjeter shume i veshtire kuptohet ishte kalimi per ne reanimacion.

Te urgjenca e spitalit ‘Shefqet Ndroqi’ erdhi vet drejtori, z. Perlat Kapisyzi, i cili mu prezantua.

5 pese ditet me te veshtira ne reanimacion ne gjendje jo te mire shendetesore.

Dita e 8 lash reanimacionin ne nje gjendje me te mire shendetesore.

Pas 35 ditesh u çova ne kemb.

Pas 37 ditesh lava gojen.

Pas 45 ditesh lava trupin dhe fillova te ecja me ngadale dhe trupi po çlirohej nga dita ne dite.

49 dite po dale nga spitali.

Kafen e pare pas 50 ditesh e piva ne zyren e Profesor Perlat Kapisyzi drejtor i spitalit Shefqet Ndroqi, nje Burre Babaxhane.

Falenderoj te gjithe stafin e doktoreve, reanimatore, infermiere, sanitare dhe te veçanten shefen e reanimacionit Dr. Alma Cani. Punonte ne grup me staf te konsoliduar por dhe shume njerezor.

Nje falenderim dhe mirenjohje per doktoreshe Silvana Bala, per keshillat mjekesore dhe ndjekjen nga afer ndaj meje e cila me priti dhe beri daljen time sot ne spitalin Sanatorium ‘Shefqet Nqroqi’.

Respekt dhe mirenjohje per drejtorin e spitalit ‘Shefqet Ndroqi’ Prof. Dr. Perlat Kapisyzi me gjithe stafin e tij. Te perkushtuar dhe profesionalisht te afte. Çdo dite vizita dhe me kartele ne dore tek pacienti.

Kjo e bente me te besueshme marredhenien doktor-pacient. Personalisht mendoj se eshte shume e dobishme ne ecurine e sherimit te nje te semuri, e cila ka ndikuar edhe te une!

MIRENJOHJE PER BLUZAT E BARDHA.

Sinqerisht ju falenderoj nga zemra qe me sherbyet me perkushtim dhe me dhate JETEN TE JETOJ.

ZOTI BENE ME TE MIREN.

Ne vazhdim;

Do zbatoj keshillat e mjekeve.

Per 45 dite do te vazhdoj terapine ne kushtet e shtepise.

Disa foto te cilat tregojne se si e kam perballuar virusin vrases, tashme te quajtur

COVID-19.

adriatik alimadhi