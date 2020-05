Me rastin e 75-vjetorit të fitores mbi nazifashizmin, këtë vit, edhe për shkak të gripit “COVID”, jo vetëm në vendin tonë, por në gjithë botën, u kryen aktivitete të pakta e të kufizuara sipas kushteve.

Ka disa vite, që në Europë, bëjmë sikur harrojmë 9 Majin e fitores mbi nazifashizmin dhe “i mëshojmë”… “ditës së Europës”. Punë e politikanëve, shteteve, ndoshta më shumë, edhe e… “grupeve të interesit”.

Por e vërteta është se Europa ku ne dëshirojmë të shkojmë, e shpalli atë Ditë, pra datën 9 Maj,- “Victory in Europe Day”, pra “Dita e Fitores në Europë”, siç është është shkruar në titull.

Ata që e shkruan këtë shprehje, në këtë formë, kanë ditur se çfarë kanë shkruar. Sepse në dorë e kishin, e mund ta formulonin ndryshe, ndoshta edhe… “dita e Europës”…

U ndërpre më 9 Maj të vitit 1945, ëndrra njëmijë vjeçare, ajo e Rajhut të Tretë, u ndërpre edhe Lufta e Dytë Botërore, e cila zgjati 12 vjet e tre muaj.

Numëruar nga data 30 janar i vitit 1933, kur Hitleri erdhi në pushtet, deri më 8 maj 1945, ditë kur u nënshkrua Kapitullimi pa kushte i Gjermanisë naziste. Ditë, kur Europa mori frymë e lirë dhe e lehtësuar nga tmerret e luftës.

Data 9 Maj, erdhi me sakrifica të panumërta e me kosto tmerrësisht të mëdha në jetët njerëzore, në ekonomi, e kudo.

Është “sekret” i njohur prej të gjithëve, fakti që barrën kryesore të asaj lufte, në të gjithë parametrat, e mbajti Ushtria e Kuqe. Edhe shtete të tjerë të Europës, kryesisht Anglia, e doemos Shtetet e Bashkuara.

AKTI I GJAKUT TË DERDHUR

Vendi ynë Shqipëria, ishte një vend i vogël, por jo aq modest në kontributin e dhënë. Sa në dislokimin këtu të forcave nazifashiste, aq edhe në gjakun e derdhur për çlirimin e vendit. Të cilin e çliroi me 72 mijë bijtë dhe bijat e tij, pa shkelur si palë luftuese, asnjë ushtri aleate. Si asnjë vend tjetër, i Ballkanit të paktën.

Madje, Ushtria Nacionalçlirimtare luftoi edhe jashtë kufijve shtetërorë, për çlirimin e vëllezërve shqiptarë, asokohe nën Jugosllavi.

Përveç gjithologëve, “analistëve” tanë të kanapésë, për këtë Fitore shkroi kulturologu më i madh që kemi, akademiku Moikom Zeqo. Madje ai këtë temë thuajse e ezauroi edhe në 75 vjetorin e çlirimit të Atdheut, në analizën e tij.

Njëri ndër dy-tre historianët seriozë që i kanë mbetur këtij vendi, Prof. Paskal Milo, do të deklaronte para pak ditësh në një media:

“Fitoren kundër fashizmit dhe nazizmit e vendosën padyshim armët e bashkuara të Fuqive të Mëdha Antifashiste. Ky është një fakt i padiskutueshëm historik dhe i gjithë pranuar. Por Deklaratën e Kombeve të Bashkuara Antifashiste të 1 janarit 1942 në Uashington, që formalizoi Koalicionin Antifashist Botëror e nënshkruan edhe 23 kombe të tjera, përmes përfaqësuesve të tyre legjitimë. Për fat të keq, mbretit Zog iu refuzua e drejta të përfaqësonte Shqipërinë e të vendoste firmën në këtë dokument e të zyrtarizonte edhe anëtarësimin e saj aty”.

Po cilën Shqipëri do të përfaqësonte palombreti i emëruar nga sllavët e Jugut(të cilët edhe e kishin dekoruar), “mbreti” që e vodhi vendin e tij në mënyrën më të paskrupullt dhe ia mbathi nga Tirana, disa orë përpara se të mbërrinin forcat pushtuese italiane? “Komandantin e përgjithshëm”, i cili pak ditë më parë kishte deklaruar se “do të mbathte opengat për të luftuar maleve”, e që mbërtheu arabatë me gjithë ç`pati e nuk pati arka e shtetit? “Mbretin”, i cili është rast unikal në botë, që e vjedh dhe e braktis vendin(se komb nuk kishte ai), në ditën më të zezë të tij, në ditën e pushtimit?

Patjetër që ka qenë gabim i shtypit, sepse Profesori e thotë të vërtetën shqip-troç pak më poshtë,(citoj):

“Por Shqipëria dhe shqiptarët e vulosën këtë anëtarësim përmes Luftës Antifashiste Nacional Çlirimtare, në beteja me forca fashiste italiane e naziste gjermane. Në qoftë se Britania e Madhe refuzoi të njihte të drejtën e Zogut për të firmosur Deklaratën e Kombeve të Bashkuara, ishte po ajo, që do të bëhej iniciatorja për të shpallur në dhjetor 1942, Deklaratat e ministrave të Jashtëm të tri Fuqive të Mëdha Aleate, që njihnin rezistencën e armatosur të shqiptarëve kundër pushtimit fashist dhe i inkurajonin ata të zgjeronin e ta intensifikonin atë”.

E pra, Britania e Madhe e njihte mirë Zogun, e prandaj nuk mund ta pranonte të firmoste Deklaratën.

Ishte ai Akt, Akti i gjakut të derdhur, që e rreshtoi Shqipërinë me aleatët, përkrah të cilëve jemi sot.

Nuk mund të jetë përgjegjësia e atyre që organizuan dhe drejtuan luftën, duke qenë vetë me armë në dorë në krye të saj, alergjia që ndiejnë pasardhësit e bashkëpunëtorëve shqiptarë të fashi-nazizmit, ndaj faktologjisë historike.

Marshimi i shfrenuar i Vermahtit me fitoret e nazistëve deri edhe në Egjipt, u ndal dhe mori të tatëpjetën në Betejën e Stalingradit. Ushtria e Kuqe e rreshtuar nga Lindja dhe Forcat Aleate të SHBA e të Britanisë së Madhe, nën drejtimin e Aizenhauerit dhe Montgomerit përkatësisht, e përshkuan gjithë frontin, me një rezistencë gjermane në rënie. Forcat Aleate vazhduan marshimin e tyre për t`u takuar me Ushtrinë e Kuqe, e cila nuk luftonte më në kufijtë e saj shtetërorë, por kishte hyrë brenda në Gjermani, duke iu drejtuar Berlinit, nën drejtimin e Gjeneralit Zhukov.

Në marshimin e tyre historik ushtarët sovjetikë, nuk përmbaheshin dhe nuk lanë gjë në këmbë(të dehur nga suksesi)-do të thoshte Stalini.

Berlinezët e tmerruar, i luteshin zotit që të mos mbërrinin të parët sovjetikët, se do të provonin rreptësinë e hakmarrjes. Por mesa duket, si dhe herë të tjera lutja e tyre(dhe jo vetëm e atyre), nuk u dëgjua.

Duke i ditur këto, Aizenhaueri përzgjodhi të shkonin ushtarët sovjetikë të parët në Berlin. Për shumë arsye. Por ajo arsye që deklaroi, thoshte:-“Të hyjnë ata të parët, se ata kanë vuajtur tmerre nga gjermanët, e duhet të marrin hak”. Se sa i sinqertë ishte ai në këtë “dëshirë” të tij, le vend për diskutime.

Qysh më 30 prill, Jegorovi dhe Kadarja, dy ushtarakë sovjetikë me grada të ulëta, kishin përgatitur një flamur të stërmadh me drapër dhe çekan, mbi kullën e godinës së Rajshtagut.

Ajo ishte fotografia që bëri xhiron e botës, e që u stampua në mendjet e njerëzve, të Europës, e më gjerë.

DORËZIMI PA KUSHTE

Admirali Karl Deniç ishte emëruar në vend të Hitlerit dhe e kishte marrë me seriozitet rolin e tij si “Fyrer” i ri. Madje ndërtoi edhe qeverinë në një land, në Flensburg të Gjermanisë veriore, pranë kufirit me Danimarkën.

Gjenerali amerikan Ruks, e bëri me dijeni Deniçin se më kot përpiqej, pasi ai dhe këshilli i tij i ministrave, do të arrestoheshin nga forcat aleate. Dihet tanimë gjendja në të cilën ndodhej Hitleri. Ai ndjehej i tradhtuar prej të gjithëve, e të parët kishte përzënë Geringun dhe Himlerin. Pasi mendonte se ata i kishin vënë syrin postit të tij.

Deniçi kishte autorizuar generalin Alfrd Jodl, të negocionte kushtet e dorëzimit. E ky, i deklaroi Aizenhauerit se “dorëzonte gjithë forcat gjermane që luftonin në frontin e perëndimit. Amerikani iu përgjigj se “do të ndërpriste negociatat, nëse gjermanët nuk do të përshtateshin me dorëzimin pa kushte.

Jodl-i e vlerësoi seriozitetin e çështjes dhe komunikoi me “Presidentin e Republikës”, Admiralin Deniç. Në zbatim të thënies së anglezëve: “ beggars cannot be choosers”-dmth”- Lypësit nuk munden të zgjedhin”, u dha autorizimi për të firmosur pa kushte dorëzimin e Gjermanisë naziste. Çka edhe u firmos më datën 7 maj 1945.

Mirëpo… Aty nuk ndodhej i zoti i hallit, domethënë përfaqësuesit e BRSS-së. Dhe ata kërkuan me këmbëngulje:- “Të (ri) kryhet procedura e dorëzimit pa kushte të trupave gjermane, në prezencën e tyre”.

Kështu që në orën 12 të natës së 8 majit, u takuan dy personalitete. Gjeneral Zhukovi dhe gjeneral Vilhelm Kaitel. Gjenerali gjerman me një karrierë të shkëlqyer në radhët e ushtrisë prusiane, i vlerësuar nga Hitleri për aftësitë e tij, por edhe për karakterin e tij të fortë, e kishte fituar gradën qysh në vitin 1940.

“Ejani të firmosni këtu”- tha Zhukovi, duke iu drejtuar përfaqësuesve gjermanë. U afrua i pari gjeneral Kaiteli, duke mbajtur Thuprën e Gjeneralit. I ndjekur nga gjeneralët Fridemburg dhe Stubf. Traktati i dorëzimit, fillonte me fjalët:

“Nënshkruesit e mëposhtëm, duke vepruar në emër të Drejtimit më të Lartë Gjerman, jemi dakord me dorëzimin pa kushte të të gjitha forcave tona të armatosura; në tokë, det dhe ajër” .